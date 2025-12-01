Ευρωκοινοβούλιο: Τέλος στην εκμετάλλευση των ασκούμενων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη σχετικά με νέους κανόνες που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ασκούμενων εργαζόμενων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την ψήφιση της διαπραγματευτικής του θέσης, το Κοινοβούλιο επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις καταχρηστικές πρακτικές που συχνά μετατρέπουν τις πρακτικές άσκησης σε απλήρω...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!