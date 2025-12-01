Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ευρωκοινοβούλιο: Τέλος στην εκμετάλλευση των ασκούμενων

Σύμβαση με σαφείς όρους αμοιβής και διάρκειας θεσπίζει το Ευρωκοινοβούλιο. Στόχος να αποτραπούν καταχρηστικές πρακτικές και να διασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες για ασκούμενους, για τους οποίους θα καθίσταται υποχρεωτικό να έχουν γραπτή σύμβαση με σαφείς όρους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη σχετικά με νέους κανόνες που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ασκούμενων εργαζόμενων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την ψήφιση της διαπραγματευτικής του θέσης, το Κοινοβούλιο επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις καταχρηστικές πρακτικές που συχνά μετατρέπουν τις πρακτικές άσκησης σε απλήρω...

