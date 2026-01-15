Βαριά ατζέντα στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο τον Ιανουάριο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πραγματοποιήσει μια συνεδρίαση ολομέλειας υψηλού επιπέδου στο Στρασβούργο από τις 19 έως τις 22 Ιανουαρίου 2026, η οποία θα είναι η πρώτη από την ανάληψη της εκ περιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο. Όπως συμφωνήθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων, η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει συζητήσεις σχετικά με την εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας, πρόταση μομφής κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σημαντικές ψηφοφορίες σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας, καθώς και την παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της κυπριακής Προεδρίας.

Η τετραήμερη σύνοδος της Ολομέλειας αναμένεται να είναι πολιτικά φορτισμένη, συνδυάζοντας ευαίσθητες γεωπολιτικές συζητήσεις, σημαντικά νομοθετικά θέματα και μια σπάνια θεσμική αντιπαράθεση σχετικά με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις αρχές της εβδομάδας, οι ευρωβουλευτές θα ακούσουν τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Κομισιόν σχετικά με την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, που αντανακλούν την αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια της Αρκτικής, την κλιματική αλλαγή και τον στρατηγικό ανταγωνισμό στην περιοχή.

Το νομοθετικό έργο θα επικεντρωθεί σε θέματα που είναι κεντρικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ατζέντα της ΕΕ, όπως το προτεινόμενο νομικό πλαίσιο «28ο καθεστώς» για καινοτόμες εταιρείες, νέοι κανόνες για την ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της ασφάλειας κρίσιμων φαρμάκων και μια οδηγία για τη δίκαιη μετάβαση με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και των τοπικών οικονομιών εν μέσω διαρθρωτικών αλλαγών.

Εξωτερική πολιτική

Η εξωτερική πολιτική θα κατέχει εξέχουσα θέση καθ' όλη τη διάρκεια της συνόδου. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την κατάσταση στο Ιράν και τη Βενεζουέλα, την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ, καθώς και την αντίδραση της Ευρώπης στα νέα συστήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Αρκετές συζητήσεις και ψηφίσματα θα ασχοληθούν με φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις στην Ονδούρα, το Χονγκ Κονγκ, τη Λιθουανία και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Στον οικονομικό και γεωπολιτικό τομέα, το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει νομοθεσία σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη θέσπιση του δανείου στήριξης της Ουκρανίας για την περίοδο 2026-2027, ενώ θα εξετάσει και ευρύτερα ζητήματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ΕΕ εν μέσω της παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Η ημερήσια διάταξη της Τετάρτης, 21 Ιανουαρίου, περιλαμβάνει μια σημαντική συζήτηση σχετικά με τα συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2025, ακολουθούμενη από επίσημη συνεδρίαση για τον εορτασμό της 40ής επετείου της ένταξης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ομιλίες του βασιλιά Φελίπε VI της Ισπανίας και του προέδρου Marcelo Rebelo de Sousa της Πορτογαλίας.

Η σύνοδος θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη με την ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κλείνοντας έτσι μια πολιτικά έντονη σύνοδο της Ολομέλειας στο Στρασβούργο.