Μερτς: Όχι σε γερμανικό πυρηνικό οπλοστάσιο - Ανοιχτός σε ευρωπαϊκή πυρηνική αποτροπή

Με δηλώσεις του που θα μεταδοθούν απόψε το βράδυ, ο Καγκελάριος Μερτς λέει όχι στην απόκτηση πυρηνικών όπλων από τον γερμανικό στρατό.

Αναφερόμενος στη συζήτηση που έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα για το εάν και η Γερμανία πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, μετά τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, ο Μερτς σημειώνει, «δεν θέλω η Γερμανία να σκεφτεί την απόκτηση δικού της ανεξάρτητου πυρηνικού οπλοστασίου».

Ο Καγκελάριος Μερτς θυμίζει τις διεθνείς συνθήκες που δεσμεύουν το Βερολίνο, όπως τη συμφωνία 2+4 του 1990, που αφορά στην επανένωση της Γερμανίας.

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν λέει όχι στο να χρησιμοποιηθούν μαχητικά αεροσκάφη της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας για την ανάπτυξη γαλλικών ή και βρετανικών πυρηνικών όπλων.

Σύμφωνα με τον Μερτς «θεωρητικά αυτό θα ήταν δυνατόν να έχει επίσης εφαρμογή στα πυρηνικά όπλα της Γαλλίας και Βρετανίας».

Να σημειωθεί ότι εδώ και δεκαετίες αυτό γίνεται για τα πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ που είναι διαθέσιμα για χρήση από μαχητικά Tornado της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας στη βάση του Μπούσελ.

Το περασμένο Σάββατο στη Διάσκεψη του Μονάχου, ο Καγκελάριος της Γερμανίας αποκάλυψε ότι ήδη έχει ξεκινήσει συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Μακρόν, ώστε να καταρτισθεί κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα πυρηνικής αποτροπής.

Πηγή: ΚΥΠΕ