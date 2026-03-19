Ο Χριστοδουλίδης διαφοροποιήθηκε από την Κάλας για την στάση της ΕΕ στην Μέση Ανατολή

Της Πέγκυς Σπινέλη, δημοσιεύθηκε στο Politis to the point

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, διαφοροποιήθηκε δημόσια από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αμφισβητώντας τη θέση της ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν αποτελεί πόλεμο της Ευρώπης. Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων περιφερειακών εντάσεων, μετά από επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι και τις εκκλήσεις της Κύπρου για ευρωπαϊκή στήριξη.

Διαφορετικές προσεγγίσεις για τον ρόλο της Ευρώπης

Μιλώντας μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τη Δευτέρα, η Κάγια Κάλας τόνισε ότι, παρότι η σύγκρουση έχει άμεσες συνέπειες για την Ευρώπη, δεν θα πρέπει να θεωρείται ευρωπαϊκός πόλεμος.

«Δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης, αλλά τα συμφέροντα της Ευρώπης διακυβεύονται άμεσα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα της ΕΕ παραμένει η αποκλιμάκωση και η προστασία των πολιτών της.

Η κ. Κάλας αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες επιπτώσεις της σύγκρουσης, όπως οι διαταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και οι κίνδυνοι ασφάλειας που συνδέονται με τα Στενά του Ορμούζ, επιβεβαιώνοντας ότι περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή με τη στήριξη της ΕΕ.

Ο Χριστοδουλίδης απορρίπτει την ερμηνεία

Κατά την άφιξή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε διαφορετική άποψη, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν άμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούν να θεωρούνται εξωτερικές.

«Είναι σημαντικό μέσα από τη συζήτηση να σταλούν δύο πολύ ξεκάθαρα μηνύματα. Πρώτον, ότι η ΕΕ ανησυχεί πραγματικά για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Διαφωνώ με αναφορές ότι δεν είναι κάτι που αφορά την ΕΕ», δήλωσε.

Σύνδεση ασφάλειας και ενέργειας

Ο Πρόεδρος συνέδεσε άμεσα τη σύγκρουση με την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι η αύξηση του κόστους ενέργειας λόγω της αστάθειας στην περιοχή επηρεάζει ήδη την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Όπως ανέφερε, η ανταγωνιστικότητα και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή αποτελούν δύο από τα βασικά θέματα της ατζέντας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μαζί με το ζήτημα της Ουκρανίας.

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ο αντίκτυπός της στην αύξηση του κόστους ενέργειας επηρεάζουν επίσης την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε.

Ευρύτερες συζητήσεις στην ΕΕ

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, οι Υπουργοί συζήτησαν επίσης για την Ουκρανία, τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και τον ευρύτερο γεωπολιτικό αντίκτυπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η κ. Κάλας επανέλαβε ότι, ενώ η ΕΕ επιδιώκει την αποφυγή κλιμάκωσης, τα στρατηγικά, οικονομικά και ζητήματα ασφάλειας που την αφορούν επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο.

Η διαφοροποίηση στις τοποθετήσεις αναδεικνύει μια αναδυόμενη συζήτηση εντός της ΕΕ για το πώς πρέπει να οριστεί ο ρόλος της, σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων, όπου οι περιφερειακές συγκρούσεις έχουν άμεσες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και οικονομία.