Κυπριακή Προεδρία: Εγκρίθηκαν €17 δισ. για την άμυνα της Γαλλίας και της Τσεχίας μέσω του προγράμματος SAFE

Η ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της στρατηγικής αυτονομίας, με τη μείωση των εξαρτήσεων και την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να αντιδρά αποτελεσματικά και προληπτικά, αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας. Ο κ. Πάλμας προέβη σε δήλωση μετά την έγκριση από το Συμβούλιο ΕΕ υπό την Κυπριακή Προεδρία, την Παρασκευή, εκτελεστικών αποφάσεων, που καθιστούν διαθέσιμη χρηματοδοτική βοήθεια στο πλαίσιο του SAFE για την Τσεχία και τη Γαλλία.

Το SAFE, σημείωσε ο ΥΠΑΜ, συμβάλλει στη διασφάλιση του μέλλοντος της Ένωσης, καθώς ενισχύει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και διασφαλίζει ότι είναι επαρκώς εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του αύριο.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε την Παρασκευή εκτελεστικές αποφάσεις που καθιστούν διαθέσιμη χρηματοδοτική βοήθεια στο πλαίσιο του SAFE για την Τσεχία και τη Γαλλία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με τις νέες αποφάσεις, η Τσεχία και η Γαλλία αποκτούν πρόσβαση σε χρηματοδοτική στήριξη ύψους έως 2,06 δισ. ευρώ και περίπου 15,09 δισ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ προβλέπονται προκαταβολές 309 εκατ. ευρώ για την Τσεχία και περίπου 2,26 δισ. ευρώ για τη Γαλλία. Η έγκριση του Συμβουλίου ακολουθεί τη θετική αξιολόγηση της Κομισιόν για τα Εθνικά Σχέδια Επενδύσεων Άμυνας που υπέβαλαν η Τσεχία και η Γαλλία. Όπως αναφέρεται οι πρώτες εκταμιεύσεις αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Σημειώνεται ότι η σημερινή απόφαση έρχεται μετά από δύο προηγούμενες δέσμες εκτελεστικών αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με χρηματοδοτική βοήθεια προς το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Δανία, την Ισπανία, την Κροατία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία στις 11 Φεβρουαρίου, καθώς και προς την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία στις 17 Φεβρουαρίου.

Το SAFE εντάσσεται στο πρόγραμμα «Readiness 2030» και αποσκοπεί στη χρηματοδότηση επείγουσων και μεγάλης κλίμακας επενδύσεων στην ευρωπαϊκή αμυντική τεχνολογική και βιομηχανική βάση, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας, την κάλυψη κενών σε κρίσιμες δυνατότητες και τη διευκόλυνση κοινών προμηθειών μεταξύ των κρατών μελών. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται επίσης συμμετοχή τρίτων χωρών, όπως η Ουκρανία, χώρες της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, ο Καναδάς, καθώς και χώρες υπό ένταξη, υποψήφιες χώρες, εν δυνάμει υποψήφιες και χώρες που έχουν υπογράψει Συμπράξεις Ασφάλειας και Άμυνας με την ΕΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου, η Κομισιόν είχε προηγουμένως δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα κράτη μέλη για συμμετοχή στο πρόγραμμα, με 19 κράτη μέλη να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον έως τον Αύγουστο του 2025.

