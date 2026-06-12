Μουντιάλ, Πάπας Λέων και… θρύλος ολέ!

Το Μουντιάλ ξεκίνησε από χθες… Με σχετικό πρόβλημα την ώρα διεξαγωγής των παιγνιδιών, που πολλούς τους μπερδεύει. Η ώρα 5 το πρωί αγώνας σε ζωντανή μετάδοση… Ποιος θα σηκωθεί να το δει και πώς θα πάει μετά δουλειά…

Δεν είναι δικό μου θέμα… Ούτε και δικό σας, αν είστε φανατικοί του Μουντιάλ. Υπάρχουν και οι μεταδόσεις οι μαγνητοσκοπημένες…

Ας το συγκρίνουμε με ένα άλλο υπερθέαμα… Η επίσκεψη του Πάπα στην Ισπανία μαζεύει εκατομμύρια πιστούς και θεατές. Ποιος μαζεύει τους περισσότερους δεν ξέρω, αλλά πάντως το Μουντιάλ, επειδή θα διαρκέσει έναν μήνα, σίγουρα θα έχει τα σκήπτρα…

Ο Πάπας Λέων έχει ένα τεράστιο παγκόσμιο ακροατήριο. Όσο κι αν λέμε πως η θρησκεία περνάει τη φάση της, άλλο τόσο πρέπει να παραδεχτούμε πως είναι πανίσχυρη μέσα στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων. Όσο από τη μια το ποδόσφαιρο αποτελεί μια τεράστια εκτόνωση, από την άλλη η θρησκεία, σε αντίθεση με την μπάλα, προσφέρει μια σεβαστή και απόλυτα κατανοητή παρηγοριά…

Δεν είναι τυχαίο που η μπάλα ονομάστηκε: «στρογγυλή θεά». Σε αυτήν πιστεύουν εκατομμύρια άνθρωποι που όταν βλέπουν παίκτες της ομάδας τους να σκοράρουν φτάνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα ορμονικών εκρήξεων. Αν όμως δουν το αντίθετο αποτέλεσμα, βαριά κατάθλιψη κτυπά την… εστία τους.

Ποδόσφαιρο και Θρησκεία είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Είναι σε κάποιον βαθμό και τα δυο θεραπευτικά! Όσοι δεν ασχολούνται ούτε με το ένα ούτε με το άλλο κάτι κρύβουν βαθιά μέσα στον ψυχισμό τους, άγνωστο ακόμα στους επιστήμονες της ψυχανάλυσης και της ψυχοθεραπείας!

Στρογγυλή θεά δεν είναι μόνο η ποδοσφαιρική μπάλα. Το αντίστοιχο συμβαίνει και με την καλαθόσφαιρα. Προψές ακούστηκε στο ΟΑΚΑ το πασίγνωστο σύνθημα: «ΠΑΟ – θρησκεία - θύρα 13». Αρρωστημένο; Και ναι και όχι. Αν όσοι ξεσκίζονται μόνο, για να το φωνάζουν και ηρεμούν μετά, φεύγοντας, πάει καλά…

Αλλά έχει που ζουν και αναπνέουν μέχρι να ξαναπάνε στο ίδιο γήπεδο και να φωνάξουν τα ψυχικά απωθημένα τους.

Στην περίπτωση του Πάπα δεν έχουμε παροξυσμούς τέτοιου είδους. Τουλάχιστον δεν είδαμε να παρεκτρέπονται πιστοί και να μαϊμουδίζουν σε κερκίδες και γήπεδα…

Η αλήθεια πάντως είναι πως στο αυριανό παιχνίδι, όπου τελειώνει και το θρίλερ για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ούτε ο Πάπας να ήταν παρών δεν θα μπορούσε να ευλογήσει τα πλήθη, που θα έχουν μαζευτεί για να πετάξουν στα… ουράνια. Κάπου πιο κοντά στον Θεό δηλαδή, που να ελπίσουμε να βάλει το χέρι του και να τελειώσουν όλα ομαλά κι ευλογημένα!...