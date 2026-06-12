ΚΑΙΡΟΣ: Σκηνικό αστάθειας μέχρι τη Δευτέρα -Πού αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα θα επηρεάζουν την περιοχή μέχρι και τη Δευτέρα.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε περίπτωση καταιγίδας, ενδέχεται να πέσει χαλάζι.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι και τη Δευτέρα, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.