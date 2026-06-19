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Φωτιά σε αυτοκίνητο 23χρονης στους Αγίους Ομολογητές: Βλέπει εμπρησμό η Αστυνομία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το όχημα 23χρονης καταστράφηκε ολοσχερώς στην περιοχή Αγίων Ομολογητών – Σε εξέλιξη οι έρευνες του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή Αγίων Ομολογητών, στη Λευκωσία, διερευνά η Αστυνομία ως υπόθεση κακόβουλης ενέργειας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στη 1:30 π.μ. σε όχημα ιδιοκτησίας 23χρονης, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στην περιοχή.

Η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ωστόσο το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Από τις πρώτες εξετάσεις στη σκηνή προέκυψαν ενδείξεις ότι η πυρκαγιά τέθηκε κακόβουλα. Η περιοχή αποκλείστηκε για περαιτέρω εξετάσεις με το πρώτο φως της ημέρας, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.

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