ΗΠΑ-Ισραήλ-Τουρκία: Ο Χέγκσεθ ακύρωσε συνάντηση με τον Νετανιάχου με θέμα την ενδεχόμενη πώληση F-35 στην Τουρκία, σύμφωνα με πηγή του Ρόιτερς

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ακύρωσε μια συνάντηση που είχε προγραμματισθεί για σήμερα για να συζητήσει την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών αεριωθουμένων F-35 στην Τουρκία με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ισραηλινή πηγή στο Ρόιτερς.

Η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομασθεί λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα της υπόθεσης, δήλωσε ότι ο Χέγκσεθ ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί και με τον ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς στη διάρκεια επίσκεψής του στο Ισραήλ και ότι το θέμα του Ιράν θα περιλαμβανόταν επίσης στις συνομιλίες τους.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ δεν είχε κάποιο σχόλιο για τις σχεδιαζόμενες συναντήσεις του Χέγκσεθ.

Σε συνέντευξή του χθες, Τρίτη, στο CNN, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αντιτίθεται στην πώληση των F-35 στην Τουρκία και ότι κατέστησε σαφή στον Τραμπ την αντίθεσή του.

«Θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές φιλοδοξίες», δήλωσε ο Νετανιάχου στο CNN. Η Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, επικρίνει τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία και έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το Ισραήλ ότι προσπαθεί να υπονομεύσει την αμερικανοϊρανική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για την οποία μεσολάβησε το Πακιστάν. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι θα άρει αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Άγκυρα επειδή το 2019 αγόρασε ρωσικούς πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ επισήμανε επίσης την πρόθεσή του να πωλήσει στη συμμαχική χώρα μαχητικά αεριωθούμενα F-35, μια κίνηση που είναι πιθανό να αντιμετωπίσει ισχυρή αντίσταση στο Κογκρέσο, καθώς και στο Ισραήλ.

Οι διμερείς σχέσεις επιδεινώθηκαν σοβαρά εξαιτίας της αγοράς από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος S-400. Η αγορά του έκανε τις ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις σε μια σημαντική τουρκική αμυντική εταιρεία και να αναιρέσουν τη συμμετοχή της Άγκυρας στο πρόγραμμα του μαχητικού F-35.

Οι σχέσεις έχουν βελτιωθεί αξιοσημείωτα μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, όμως οι πωλήσεις των αεριωθουμένων παραμένουν μπλοκαρισμένες βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ