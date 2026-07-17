Σε διαθεσιμότητα ειδικός αστυφύλακας μετά το τροχαίο στη Λευκωσία - Οδηγούσε θετικός σε αλκοτέστ και χωρίς ασφάλεια οχήματος

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε σήμερα 44χρονος ειδικός αστυφύλακας, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαία σύγκρουση στη Λευκωσία και βρέθηκε θετικός σε έλεγχο αλκοόλης.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, η απόφαση λήφθηκε με οδηγίες του Αναπληρωτή Αρχηγού Αστυνομίας, Πανίκου Σταύρου, ενώ εναντίον του 44χρονου διεξάγονται τόσο ποινική όσο και πειθαρχική έρευνα.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 8 το πρωί της Τετάρτης στον κυκλικό κόμβο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και σε αυτό ενεπλάκησαν τρία οχήματα.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 44χρονος, ενώ βρισκόταν εκτός καθήκοντος, προσέκρουσε σε προπορευόμενο όχημα που οδηγούσε 43χρονη γυναίκα. Από τη σύγκρουση, το όχημα της 43χρονης κινήθηκε προς τα εμπρός και προσέκρουσε σε τρίτο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 38χρονος.

Από τη σύγκρουση ξέσπασε φωτιά στα οχήματα του 44χρονου και της 43χρονης, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς, ενώ ζημιές υπέστη το πίσω μέρος του τρίτου οχήματος. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι τρεις οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Κατά τον έλεγχο αλκοόλης που διενεργήθηκε, ο 44χρονος βρέθηκε θετικός με τελική ένδειξη 59 μικρογραμμάρια αλκοόλης ανά 100 χιλιοστόλιτρα εκπνεόμενου αέρα, αντί 22 που είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Επιπρόσθετα, από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το όχημά του χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας.

Οι εξετάσεις για την υπόθεση συνεχίζονται.