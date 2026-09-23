Κοινοτάρχης Δένειας: Συνηθισμένο φαινόμενο τα περιστατικά παρεμπόδισης γεωργών στη νεκρή ζώνη - Συμβαίνουν κάθε εβδομάδα

Δύο έως τρία περιστατικά παρεμπόδισης γεωργών στη νεκρή ζώνη καταγράφονται κάθε εβδομάδα το τελευταίο δίμηνο, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Δένειας Χαράλαμπο Αλεξάνδρου, ο οποίος μίλησε στο ΚΥΠΕ με αφορμή νέο περιστατικό το πρωί της Τετάρτης.

Όπως ανέφερε, γύρω στις 11:00 δύο γεωργοί της κοινότητας μετέβησαν στην περιοχή, συνοδευόμενοι από μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, προκειμένου να οργώσουν και να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, δύο Τούρκοι έφτασαν στην περιοχή με λευκό διπλοκάμπινο όχημα του κατοχικού στρατού και προσπάθησαν να απομακρύνουν τους γεωργούς. Ισχυρίστηκαν ότι, βάσει χάρτη του 1998 που είχαν στην κατοχή τους, οι Ελληνοκύπριοι γεωργοί παραβίαζαν την περιοχή.

Ο κ. Αλεξάνδρου σημείωσε ότι, σε αντίθεση με προηγούμενα περιστατικά, οι γεωργοί παρέμειναν αυτή τη φορά στη νεκρή ζώνη. Οι πρώτοι αποχώρησαν περίπου στις 13:30 και οι υπόλοιποι γύρω στις 14:00, αφού ολοκλήρωσαν το όργωμα και την καλλιέργεια των χωραφιών τους. «Με αποτέλεσμα να μείνουν οι Τούρκοι παρατηρητές αυτή τη φορά», ανέφερε.

Ο κοινοτάρχης δήλωσε ότι ανάλογα περιστατικά σημειώνονται δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα τους τελευταίους δύο μήνες. «Απλώς τις προηγούμενες φορές οι γεωργοί μας υποχωρούν. Υποχωρούν πάντα γιατί δεν θέλουμε να δημιουργούμε ένταση», είπε, προσθέτοντας ότι όλα τα περιστατικά αναφέρονται στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Εξήγησε ότι οι γεωργοί μεταβαίνουν καθημερινά στην περιοχή για τις ανάγκες καλλιέργειας των χωραφιών τους. Μετά τον θερισμό μαζεύουν τις μπάλες από τα χωράφια, οργώνουν ξανά και προετοιμάζουν το έδαφος για τη νέα σπορά με τις πρώτες βροχές. Για την ολοκλήρωση της σποράς ενός χωραφιού μπορεί να χρειαστούν τρεις ή τέσσερις επισκέψεις.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, και οι δύο άνδρες ήταν ένστολοι: ο ένας φορούσε στρατιωτική στολή και ο άλλος μπλε στολή. Το όχημα ήταν λευκό διπλοκάμπινο με φάρους και έφερε σήμα που παραπέμπει σε όχημα του κατοχικού στρατού.

Ο κ. Αλεξάνδρου εξέφρασε δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς των Ηνωμένων Εθνών, λέγοντας ότι «εκείνο που μας δυσαρεστεί είναι το γεγονός ότι δεν μπορούν να επιβληθούν στον κατοχικό στρατό».

Ανέφερε ότι μέλος της ειρηνευτικής δύναμης συνομίλησε με τους άνδρες και προσπάθησε να τους ζητήσει να αποχωρήσουν, όμως στη συνέχεια ενημέρωσε τους γεωργούς ότι δεν μπορούσε να κάνει περισσότερα ούτε να ασκήσει βία και ότι οι Τούρκοι δεν αποχωρούσαν. «Εμείς ζητούμε από τα Ηνωμένα Έθνη να κάνουν το κάτι παραπάνω», είπε, προσθέτοντας ότι οι γεωργοί αντιμετωπίζουν συνεχώς ανάλογα περιστατικά.

Σε ό,τι αφορά τις ενέργειες για το περιστατικό, ο κοινοτάρχης είπε ότι θα γίνουν «όλες οι απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται, όπως κάνουμε πάντα». Πρόσθεσε ότι, κατά τη διάρκεια του περιστατικού, επικοινώνησαν τόσο με το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και με την Εθνική Φρουρά και έλαβαν σχετικές διαβεβαιώσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ