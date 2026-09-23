Πάφος: Ζητά άμεση παρέμβαση για τις διαβάσεις πεζών ο Ανδρέας Γρηγοριάδης

Την άμεση εγγραφή του ζητήματος των διαβάσεων πεζών ως επείγοντος θέματος και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων από τον Δήμο Πάφου ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος της Κίνησης «Ανθρώπινη Πόλη» Ανδρέας Γρηγοριάδης, με επιστολή του προς τον Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελο Ονησιφόρου, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο κ. Γρηγοριάδης θέτει στο επίκεντρο την οδική ασφάλεια των πεζών, επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσης παρέμβασης στις διαβάσεις πεζών της πόλης. Στην επιστολή του, ο Δημοτικός Σύμβουλος περιγράφει μια κατάσταση την οποία, όπως αναφέρει, βιώνει καθημερινά στους δρόμους της Πάφου, τόσο ως πεζός όσο και ως οδηγός.

Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις διαβάσεις πεζών, υποστηρίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις η σήμανση είναι ανεπαρκής και η ορατότητα περιορισμένη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, οι διαβάσεις είναι «ξεθωριασμένες, αόρατες» και συχνά δυσδιάκριτες μέσα στο οδόστρωμα, ενώ κατά τις νυχτερινές ώρες, σύμφωνα με την επιστολή, το πρόβλημα γίνεται εντονότερο. Ο κ. Γρηγοριάδης υπογραμμίζει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την άνεση ή την αισθητική των δρόμων, αλλά πρωτίστως την ασφάλεια πεζών και οδηγών.

Στο πλαίσιο των προτάσεών του, ζητά τον άμεσο ανασχεδιασμό των διαβάσεων πεζών και εισηγείται μεταξύ άλλων επαρκή και «έξυπνο» φωτισμό, ώστε οι διαβάσεις να είναι ευδιάκριτες ημέρα και νύχτα. Εντονότερη οπτική παρουσία των διαβάσεων, ώστε να είναι άμεσα αντιληπτές τόσο από τους πεζούς όσο και από τους οδηγούς. Αξιοποίηση σύγχρονων και καινοτόμων λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ενίσχυση του ελέγχου και της επιτήρησης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος ζητά παράλληλα να υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη πολιτική ασφάλειας για τις διαβάσεις πεζών, με στόχο, όπως αναφέρει, την προστασία όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Στο καταληκτικό μέρος της επιστολής του, ο Ανδρέας Γρηγοριάδης, πλέον με την ιδιότητά του ως αιρετού Δημοτικού Συμβούλου, ζητά από τον Δημαρχεύοντα να προωθήσει άμεσα την εγγραφή του θέματος ως επείγοντος και να ληφθούν αποτελεσματικές αποφάσεις.

Το αίτημα, όπως το διατυπώνει, αφορά την προστασία τόσο των πεζών όσο και των οδηγών, αλλά και τη συνολική εικόνα της πόλης. «Δεν είναι απλώς ζήτημα αισθητικής ή λειτουργικότητας, είναι ζήτημα ζωής», αναφέρει στην επιστολή του, καλώντας τη δημοτική αρχή να κινηθεί προληπτικά και να μην αναμένει να υπάρξουν σοβαρά περιστατικά για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ονησιφόρου, ως Δημαρχεύων, έχει δημόσια τοποθετηθεί επανειλημμένα για ζητήματα λειτουργίας και υποδομών της Πάφου.