Πρώτο το CTP σε δημοσκόπηση για τις εκλογές στα κατεχόμενα - Έντονη δυσαρέσκεια Τουρκοκυπρίων για την οικονομία και τις υποδομές

Το ΡΤΚ έχει σημαντικό προβάδισμα έναντι των άλλων κομμάτων στις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας τριμηνιαίας έρευνας του κέντρου μελετών για την μετανάστευση, την ταυτότητα και τα δικαιώματα (CMIRS), που ολοκληρώθηκε τον τρέχοντα μήνα με δείγμα 500 ατόμων και προσωπικές συνεντεύξεις.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στην ερώτηση «εάν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» οι απαντήσεις ήταν: ΡΤΚ 47,28%, ΚΕΕ 21,72%, αναποφάσιστοι 6,84%, ΚΚΔ 4,82%, Κόμμα Αναγέννησης 3,62%, δεν θα ψηφίσω 3,22%, δεν απάντησε το 2,21%, το ΔΚ έλαβε 1,33%, κάποιον ανεξάρτητο 1,31%, Κόμμα του Λαού 1,11%.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι το 85,6% πιστεύουν ότι η κατάσταση στη «χώρα» πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση. Το ποσοστό αυτό ήταν πάνω από 90% στις έρευνες του Μάρτη και του Ιούνη. Το 144% πιστεύει ότι η «χώρα» πάει προς την σωστή κατεύθυνση.

Στα πιο σοβαρά προβλήματα κατατάσσεται πρώτη η οικονομία, δεύτερο το Κυπριακό, τρίτο θέμα είναι οι υποδομές (ηλεκτρική ενέργεια), τέταρτον οι «ανεπαρκείς, ανίκανοι πολιτικοί ηγέτες», έκτον οι αυξημένες τιμές και ο πληθωρισμός. Στην ερώτηση εάν έπρεπε να λυθεί ένα από τα σοβαρά προβλήματα ποιο θα ήταν, οι συμμετέχοντες απάντησαν η ακρίβεια, οι υποδομές και το Κυπριακό, κατά σειρά.

Το 58,71% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η οικονομική του κατάσταση θα επιδεινωθεί σε 2 χρόνια, ενώ το 32,06% δήλωσε ότι θα παραμείνει η ίδια. Μόνο το 9,22% πιστεύει ότι η οικονομική του κατάσταση θα βελτιωθεί στο μέλλον.

Το 64,33% των ερωτηθέντων εξέφρασε την προσδοκία ότι η οικονομία της «χώρας» θα επιδεινωθεί σε 2 χρόνια, ενώ το 27,25% δήλωσε ότι θα παραμείνει η ίδια. Μόνο το 8,41% πιστεύει ότι η οικονομία της χώρας θα βελτιωθεί σε 2 χρόνια.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι πιο αξιόπιστοι «θεσμοί» είναι κατά σειρά η «αστυνομία» με 3,61, η «δικαστική εξουσία» με 3,53 και η «προεδρία» με 3,28. Ακολουθούν η «κυβέρνηση» με 2,19 η «βουλή» με 2,37, τα πολιτικά κόμματα με 2,49, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με 2,49, τα ΜΜΕ με 2,68, οι συντεχνίες με 2,69.

Για τον βαθμό ικανοποίησης από τους «θεσμούς» οι ερωτηθέντες απάντησαν βάζοντας και πάλι στις πρώτες τρεις θέσεις την «αστυνομία», τα «δικαστήρια» και την «προεδρία».

Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι οι τομείς δυσαρέσκειας είναι οι μεταφορές και υποδομές με τον βαθμό δυσαρέσκειας να ανέρχεται στο 86,95%, η οικονομική διαχείριση με 81,12%, η διαχείριση θεμάτων υγείας με τη δυσαρέσκεια στο 80,72%, οι δημόσιες υπηρεσίες με 72,29%, ο έλεγχος/σχεδιασμός πληθυσμού με 70,88%, η προστασία περιβάλλοντος με 70,28%, το κυκλοφοριακό με 66,66%, η εκπαίδευση με 61,85%, η κοινωνική πολιτική/στήριξη 53,61%, η καταπολέμηση της διαφθοράς 65,46%, η λειτουργία της δημοκρατίας 58,64%. Για την ανεξαρτησία της «δικαστικής εξουσίας» από πολιτικές επιρροές δυσαρεστημένο δήλωσε το 55,62%, ως προς τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό δυσαρέσκεια εξέφρασε το 50,6% ενώ το 50% δήλωσε δυσαρεστημένο από την διαχείριση στον τομέα της ασφάλειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ