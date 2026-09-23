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«Αν μετά το Σαββατοκύριακο είναι όλα μαύρα και άραχνα, ο Αβέρωφ θα είναι υποψήφιος» - Το μήνυμα Νεοφύτου για το 2028

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ενεργό διεκδίκηση πολιτικού αξιώματος υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι επιθυμεί την επιτυχία της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη, καθώς, όπως ανέφερε, η πορεία της κυβέρνησης συνδέεται με την πορεία του τόπου.

«Το Σαββατοκύριακο, αν είναι όλα μαύρα και άραχνα και αδιέξοδο και δεν κουνηθεί φύλλο, ο Αβέρωφ θα είναι υποψήφιος...». Αυτή ήταν η δήλωση του πρώην προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, όπου άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικής υποψηφιότητάς του, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο της εκπομπής «Αιχμές» του ΟMEGA, όπου ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ φιλοξενήθηκε μαζί με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Με το Κυπριακό να βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο, οι δύο προσκεκλημένοι κλήθηκαν να τοποθετηθούν για τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, τις προσδοκίες τους από τις επαφές που πραγματοποιούνται στη Νέα Υόρκη, αλλά και για τους χειρισμούς που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Νεοφύτου εξέφρασε την ευχή να υπάρξουν θετικές εξελίξεις, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο επιστροφής στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μόνο σε περίπτωση που οι εξελίξεις οδηγούσαν σε πλήρες αδιέξοδο. Η αναφορά του ερμηνεύεται ως μήνυμα ότι παραμένει πολιτικά παρών και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το εθνικό ζήτημα, χωρίς ωστόσο να ανακοινώνει οποιαδήποτε πρόθεση για άμεση διεκδίκηση αξιώματος.

Δείτε ολόκληρο το βίντεο:

#ΔΗΣΥ #ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ #ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ #ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2028

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