Τελεσίδικη η απόφαση του ΕΔΑΔ υπέρ ιδιοκτητών για απαλλοτριωμένη γη

Τελεσίδικη είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) υπέρ δέκα Κύπριων ιδιοκτητών, μετά την απόρριψη, στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, του αιτήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για παραπομπή της υπόθεσης στο Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης.

Η υπόθεση αφορούσε γη που απαλλοτριώθηκε το 1976 για την ανάπτυξη βιομηχανικής περιοχής στην περιοχή Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό, αλλά παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητη για 32 χρόνια. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου Λέλλος Π. Δημητριάδης, το οποίο εκπροσώπησε τους αιτητές, η απόφαση της 30ής Απριλίου 2026 υπέρ τους έχει πλέον καταστεί τελεσίδικη.

Οι προσφεύγοντες ήταν προηγουμένως ιδιοκτήτες τεμαχίου συνολικής έκτασης 7.024 τετραγωνικών μέτρων. Μέρος της γης χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή δρόμου, ενώ για το υπόλοιπο τμήμα, έκτασης 3.974 τετραγωνικών μέτρων, έγιναν διαπραγματεύσεις για διάφορα κατασκευαστικά έργα, τα οποία δεν υλοποιήθηκαν.

Το 2008 οι ιδιοκτήτες ζήτησαν την επιστροφή της περιουσίας, επικαλούμενοι τη σχετική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή απαλλοτριωμένης γης όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται για τον σκοπό της απαλλοτρίωσης. Το αίτημά τους απορρίφθηκε, με τις κυπριακές αρχές να αναφέρουν ότι η γη προοριζόταν να παραμείνει «ανοικτός χώρος». Παράλληλα, οι αρχές αναγνώρισαν ότι τα σχέδια για έργα στη βιομηχανική περιοχή δεν είχαν εγκαταλειφθεί.

Οι αιτητές υποστήριξαν ότι είχαν περάσει 32 χρόνια χωρίς η γη να χρησιμοποιηθεί για τον προβλεπόμενο σκοπό και ότι οι αρχές όφειλαν να τους την επιστρέψουν.

Με βάση την ανακοίνωση των δικηγόρων τους, η Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με αξιώσεις για αποζημίωση που αφορά την αγοραία αξία του ακινήτου το 2023, ύψους €3.576.600, καθώς και την απώλεια χρήσης ή ενοικίων, ύψους €4.426.106,31, πλέον τόκων.

Το ΕΔΑΔ έκρινε ότι το ζήτημα της δίκαιης ικανοποίησης για την περιουσιακή ζημιά δεν ήταν ώριμο προς κρίση και το επιφύλαξε για μεταγενέστερο στάδιο. Σύμφωνα με τους δικηγόρους των αιτητών, τα μέρη έχουν περιθώριο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2026 για να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό σχετικά με τη χρηματική ζημιά. Σε διαφορετική περίπτωση, το ύψος των αποζημιώσεων θα καθοριστεί από το ΕΔΑΔ.

Το Δικαστήριο αποφάσισε επίσης ότι το κράτος πρέπει να καταβάλει από κοινού στους προσφεύγοντες €12.000 για ηθική βλάβη και €5.000 για δικαστικά έξοδα και δαπάνες.

Πηγή: ΚΥΠΕ