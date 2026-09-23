Εντυπωσιακή έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού στην Πάφο

Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού στον Δήμο Πάφου, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη γιορτή άθλησης, κίνησης και ψυχαγωγίας.

Η έναρξη έγινε με τον Νυκτερινό Αγώνα Δρόμου «Αροδαφούνσα» που διοργανώθηκε από τον Δήμο Πάφου σε συνεργασία με το Σωματείο Ερασιτεχνών και Βετεράνων Αθλητών «Στέλιος Κυριακίδης».

Περίπου 400 δρομείς, μικροί και μεγάλοι, συμμετείχαν στη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική του θεσμού. Ξεχωριστό χρώμα στις εκδηλώσεις έδωσε η μεγάλη χορευτική παράσταση «One World One Dance», η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Πάφου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Σχολών Χορού Πάφου.

Στη σκηνή ανέβηκαν 15 σχολές χορού, σχολές ρυθμικής γυμναστικής και προγράμματα ΑΓΟ, ενώ περισσότεροι από 500 συμμετέχοντες παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό θέαμα γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και δημιουργικότητα. Μέσα από τη συμμετοχή τους, τα παιδιά απέδειξαν ότι ο χορός δεν αποτελεί μόνο μορφή τέχνης και έκφρασης, αλλά και μια σημαντική μορφή άθλησης.

Ο Δήμος Πάφου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία των εκδηλώσεων, τους συνεργαζόμενους φορείς, τους εθελοντές, τους γονείς και, κυρίως, τα παιδιά και τους αθλητές που συμμετείχαν με ενθουσιασμό.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού συνεχίζεται με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας.

Ο Δήμος Πάφου καλεί όλους τους δημότες να συμμετάσχουν στις επόμενες εκδηλώσεις και να γίνουν μέρος μιας εβδομάδας αφιερωμένης στην άθληση, την υγεία και τον ενεργό τρόπο ζωής.