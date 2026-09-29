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Άθληση στον Χώρο Εργασίας: Με άσκηση και ομαδικό πνεύμα ο Δήμος Πάφου

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ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, το προσωπικό του Δήμου Πάφου συμμετείχε σε μια ξεχωριστή δράση που συνδύασε τη σωματική άσκηση με τη συνεργασία και την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων.

Με άσκηση, θετική διάθεση και ομαδικό πνεύμα συμμετείχε το προσωπικό του Δήμου Πάφου στη δράση «Άθληση στον Χώρο Εργασίας», η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.

Οι εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να αφήσουν για λίγο την καθημερινότητα του γραφείου και να συμμετάσχουν σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό πρόγραμμα γυμναστικής, δίνοντας έμφαση στην κίνηση και τη σωματική ευεξία.

Η δράση ανέδειξε τη σημασία της τακτικής άσκησης ως βασικού παράγοντα για την υγεία και την ευεξία, ενώ παράλληλα λειτούργησε ως μια ευκαιρία για τους εργαζομένους να βρεθούν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, να αλληλεπιδράσουν και να ενισχύσουν το αίσθημα συνεργασίας.

Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, ο χώρος εργασίας μετατρέπεται σε έναν χώρο που προάγει όχι μόνο την παραγωγικότητα, αλλά και την υγεία, την ευεξία και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η συμμετοχή του προσωπικού στη δράση έστειλε, παράλληλα, το μήνυμα ότι η άσκηση μπορεί να αποτελέσει μέρος της καθημερινότητας, συμβάλλοντας σε έναν πιο ενεργό και υγιή τρόπο ζωής.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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