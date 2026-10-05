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Δύο ακόμη σοροί βρέθηκαν στο σημείο του ναυαγίου ανοιχτά της Κερύνειας – Στους 8 οι αγνοούμενοι

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι σοροί ανασύρθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή – Ξεκίνησε η διαδικασία ταυτοποίησης μέσω DNA

Δύο σοροί εντοπίστηκαν το Σαββατοκύριακο στην περιοχή του ναυαγίου της 30ής Αυγούστου, στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας.

Η μία σορός ανασύρθηκε το Σάββατο και η δεύτερη την Κυριακή. Έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία ταυτοποίησης με τη μέθοδο του DNA.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στα κατεχόμενα, η σορός που εντοπίστηκε την Κυριακή ανήκει σε άνδρα. Για τη σορό του Σαββάτου δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής ούτε το φύλο ούτε άλλες πληροφορίες.

Μετά τον εντοπισμό των δύο σορών, ο αριθμός των αγνοουμένων μειώθηκε στους οκτώ, ενώ οι επισήμως καταγεγραμμένοι νεκροί ανέρχονται στους 20.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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