Όπως μεταδίδει το Euronews, η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη βρετανική εταιρεία ειδών κινητικότητας Muick Sandy, η οποία εξέτασε πέντε βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των χριστουγεννιάτικων αγορών.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές έλαβαν υπόψη την απόσταση από προσβάσιμες τουαλέτες και χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, την εγγύτητα σε μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς σκαλοπάτια, το ποσοστό ανώμαλου ή τραχύ εδάφους στη γύρω περιοχή, καθώς και τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις προσβασιμότητας.

Κάθε κριτήριο βαθμολογήθηκε με διαφορετική βαρύτητα, με τη συνολική βαθμολογία να διαμορφώνεται σε κλίμακα 100 μονάδων.

Στην κορυφή το Στρασβούργο

Το Στρασβούργο, το οποίο αυτοαποκαλείται «πρωτεύουσα των Χριστουγέννων», συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία, με 88,49 μονάδες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η χριστουγεννιάτικη αγορά της γαλλικής πόλης βρίσκεται μόλις 23 μέτρα από μέσα μαζικής μεταφοράς με πρόσβαση χωρίς σκαλοπάτια, ενώ μόλις το 5% του εδάφους που εξετάστηκε χαρακτηρίστηκε ανώμαλο ή τραχύ.

Στη δεύτερη θέση κατατάχθηκε το Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου, με βαθμολογία 88,36 μονάδες, παρουσιάζοντας μικρή διαφορά από το Στρασβούργο.

Η βρετανική πόλη ήταν η μοναδική που συγκέντρωσε την ανώτατη βαθμολογία στην κατηγορία των εγκαταστάσεων προσβασιμότητας. Οι επισκέπτες της χριστουγεννιάτικης αγοράς βρίσκονται σε απόσταση 110 μέτρων από προσβάσιμη τουαλέτα, 158 μέτρων από κατάλληλο χώρο στάθμευσης και 113 μέτρων από μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς σκαλοπάτια.

Τέσσερις γερμανικές πόλεις στην πρώτη δεκάδα

Η Γερμανία, χώρα με μακρά παράδοση στις χριστουγεννιάτικες αγορές, εξασφάλισε τέσσερις θέσεις στην πρώτη δεκάδα.

Το Μπάντεν-Μπάντεν κατέλαβε την τρίτη θέση με 69,92 μονάδες και η Φρανκφούρτη την τέταρτη με 67,51. Στην όγδοη θέση βρέθηκε η Δρέσδη με 60,79 μονάδες και στην ένατη η Νυρεμβέργη με 59,65.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε η Βιέννη της Αυστρίας, συγκεντρώνοντας 66,25 μονάδες.

Οι 10 πιο προσβάσιμες χριστουγεννιάτικες αγορές στην Ευρώπη

Θέση Πόλη Βαθμολογία /100

1 Στρασβούργο, Γαλλία 88,49

2 Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο 88,36

3 Μπάντεν-Μπάντεν, Γερμανία 69,92

4 Φρανκφούρτη, Γερμανία 67,51

5 Βιέννη, Αυστρία 66,25

6 Ρότερνταμ, Ολλανδία 66,02

7 Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο 60,89

8 Δρέσδη, Γερμανία 60,79

9 Νυρεμβέργη, Γερμανία 59,65

10 Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο 56,60

Η σημασία των υποδομών προσβασιμότητας

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθυντής της Muick Sandy, Μπεν Κένι, ανέφερε ότι οι χριστουγεννιάτικες αγορές αποτελούν σημαντικό μέρος της εορταστικής περιόδου για εκατομμύρια ανθρώπους, ωστόσο ορισμένα εμπόδια μπορούν να δυσκολέψουν σημαντικά την επίσκεψη ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα.

Όπως εξήγησε, το ανώμαλο έδαφος, η μεγάλη απόσταση από κατάλληλους χώρους στάθμευσης και η έλλειψη προσβάσιμων εγκαταστάσεων αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την εμπειρία των επισκεπτών.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η προσβασιμότητα δεν εξαρτάται από ένα μόνο χαρακτηριστικό, καθώς ακόμη και μια αγορά με κατάλληλες εγκαταστάσεις μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες εάν οι επισκέπτες χρειάζεται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις από τους χώρους στάθμευσης ή τις στάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Πηγή: Euronews