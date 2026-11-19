Οι ΗΠΑ θα αντιταχθούν σε κάθε προσπάθεια επιβολής κανονιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη από φορείς ή υποστηρικτές της «παγκοσμιοποίησης», δήλωσε την Πέμπτη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Τραμπ: Αντίθετος σε κάθε προσπάθεια διεθνούς ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης
Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αντιτίθενται σε κάθε μορφή κανονιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη από θεσμούς ή υποστηρικτές της «παγκοσμιοποίησης».
Η δήλωση έγινε πριν από τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, κατά την οποία αναμένεται να συζητηθεί και το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Τραμπ απευθυνόταν στους ηγέτες της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής που διεξάγεται στη Σεντζέν, στη νότια Κίνα.
«Πρέπει να το παρακολουθήσουμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «εναντιώνονται σε κάθε μορφή κανονιστικού πλαισίου και σε κάθε μέτρο με σκοπό να καταπνιγεί η SI» (σ.σ. super intelligence, «σούπερ νοημοσύνη», όρος που έχει εισηγηθεί ο μεγιστάνας), εφόσον αυτά προέρχονται από θεσμούς ή υποστηρικτές της «παγκοσμιοποίησης».
Το τελευταίο διάστημα, ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να αλλάξει την ονομασία της τεχνητής νοημοσύνης.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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