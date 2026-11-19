Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, εισφορές πιστών για την αναστήλωση του τάφου του Οσίου Αββακούμ, δωρεά για την κατασκευή εικόνας, προσφορές για την προμήθεια εκκλησιαστικών πολυελαίων, καθώς και πληρωμές για εργασίες στη Μονή.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο μάρτυρας κατηγορίας, Χ.Κ., ανέφερε ότι κατέβαλε συνολικά €5.000, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα προορίζονταν για την οικονομική ενίσχυση της Μονής και ειδικότερα για την αναστήλωση του τάφου του Οσίου Αββακούμ.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, το καλοκαίρι του 2021 επισκέφθηκε για πρώτη φορά την εκκλησία του Αγίου Αββακούμ στο Φτερικούδι, έπειτα από ενημέρωση φίλου του. Εκεί γνώρισε τον γέροντα Νεκτάριο, ο οποίος όπως ανέφερε, τον ενημέρωσε για την οικονομική ανάγκη αναστήλωσης του τάφου.

Ο μάρτυρας είπε ότι με δική του πρωτοβουλία αποφάσισε να προσφέρει €3.000, εκδίδοντας επιταγή ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2021, ενώ ζήτησε να μνημονεύεται ο αποβιώσας πατέρας του.

Κατά την αντεξέταση από τους δικηγόρους Μαρίας Κέστωρος και Ευστάθιο Ευσταθίου, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι στο πεδίο του δικαιούχου της επιταγής εμφανίζεται το όνομα «Ιωάννης Γεωργίου», το οποίο σύμφωνα με τον μάρτυρα, δεν συμπληρώθηκε από τον ίδιο.

Όπως εξήγησε, ο γέροντας Νεκτάριος του είχε ζητήσει να αφήσει κενό το συγκεκριμένο πεδίο. Ο ίδιος αναγνώρισε ως δικά του το ποσό, την ημερομηνία και την υπογραφή, σημειώνοντας ότι κατά τον χρόνο παράδοσης της επιταγής δεν γνώριζε το πραγματικό όνομα του προσώπου που γνώριζε ως Νεκτάριο.

Στο Δικαστήριο αναφέρθηκε επίσης ότι η επιταγή κατατέθηκε σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του Ιωάννη Γεωργίου, τον οποίο ο μάρτυρας ταύτισε με τον γέροντα Νεκτάριο.

Ο Χ.Κ. εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη αυτή, υποστηρίζοντας ότι η πρόθεσή του ήταν να ενισχύσει αποκλειστικά την αναστήλωση του τάφου και όχι να καταλήξουν τα χρήματα σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό.

«Εάν γνώριζα ότι θα κατέληγαν σε προσωπικό λογαριασμό, δεν θα προχωρούσα στη δωρεά», ήταν η θέση του, ενώ ανέφερε ότι αισθάνθηκε πως εξαπατήθηκε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και σε δεύτερη εισφορά, ύψους €2.000, την οποία όπως κατέθεσε, πραγματοποίησε μέσω ηλεκτρονικού εμβάσματος από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό.

Κατά την αντεξέταση τέθηκε υπό αμφισβήτηση ο σκοπός της πρώτης εισφοράς, με την πλευρά της υπεράσπισης να υποστηρίζει ότι τα €3.000 είχαν δοθεί ως δώρο με την ευκαιρία των χειροτονιών των πατέρων Πορφυρίου και Αββακούμ, ενώ τα €2.000 προορίζονταν για την αναστήλωση του τάφου.

Ο μάρτυρας απέρριψε την εκδοχή αυτή, επιμένοντας ότι και η πρώτη εισφορά αφορούσε την οικονομική ενίσχυση της Μονής και ειδικότερα την αναστήλωση.

Ερωτήματα τέθηκαν και για τον χρόνο έναρξης των εργασιών, καθώς στον μάρτυρα υποβλήθηκε ότι η αναστήλωση άρχισε τον Αύγουστο του 2022, δηλαδή περισσότερο από έναν χρόνο μετά την έκδοση της επιταγής.

Ο ίδιος απάντησε ότι αυτό δεν διαφοροποιεί τον σκοπό για τον οποίο προσέφερε τα χρήματα.

Η αντεξέταση επεκτάθηκε, εξάλλου, στο κατά πόσο ο μάρτυρας είχε προσωπική εικόνα των εργασιών που εκτελούνταν ή εάν γνώριζε για αυτές κυρίως μέσα από ενημέρωση τρίτων.

€900 για εικόνα χωρίς να παραλάβει ούτε την εικόνα ούτε την απόδειξη

Στην ίδια δικαστική διαδικασία, η μάρτυρας κατηγορίας, Μ.Δ., ανέφερε ότι κατέβαλε €900 ως δωρεά στη Μονή Αββακούμ για την κατασκευή εικόνας του Αγίου Νεοφύτου, χωρίς όπως υποστήριξε, να παραλάβει ποτέ σχετική απόδειξη.

Όπως κατέθεσε, κατά την ημέρα καταβολής του ποσού απουσίαζε η λογίστρια της Μονής. Σε μεταγενέστερη επικοινωνία, της ζητήθηκαν τα στοιχεία της προκειμένου να της αποσταλεί η απόδειξη, ωστόσο, η ίδια υποστήριξε ότι δεν την παρέλαβε ποτέ.

Μετά το ξέσπασμα των γεγονότων που αφορούσαν τη Μονή, απευθύνθηκε στη Μητρόπολη Ταμασού, έπειτα από κάλεσμα προς το κοινό να υποβάλει παράπονα. Όπως ανέφερε, παρά τις επανειλημμένες επικοινωνίες της με την Μητρόπολη, λάμβανε την απάντηση ότι θα ενημερωνόταν.

Κατά την αντεξέταση από τον δικηγόρο του πρώτου κατηγορουμένου, Κωστή Ευσταθίου, της παρουσιάστηκε απόδειξη €950 στο όνομά της, με υπογραφή του πατρός Νεκταρίου, με τον συνήγορο να της υποβάλλει ότι το συγκεκριμένο παραστατικό είχε αποσταλεί στην ίδια.

«Εγώ δεν παρέλαβα τίποτα», απάντησε η μάρτυρας, αρνούμενη ότι έλαβε την απόδειξη.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι δεν ζητά την επιστροφή των χρημάτων, αλλά την εικόνα που είχε παραγγείλει. «Δεν θέλω πίσω λεφτά. Μακάρι να μου δώσουν έστω την εικόνα μου πίσω», ανέφερε.

Κατά την εξέτασή της από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, η οποία τη ρώτησε κατά πόσο αναγνώριζε στην αίθουσα του Δικαστηρίου τον δεύτερο κατηγορούμενο, μοναχό Πορφύριο, η μάρτυρας απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που τον είχε δει. Κληθείσα να περιγράψει το πρόσωπο που θυμόταν, ανέφερε ότι επρόκειτο για ένα ψηλό άτομο.

Πολυέλαιοι για τη Μονή που δεν παραγγέλθηκαν ποτέ

Στο εμπορικό σκέλος των συναλλαγών με τη Μονή αναφέρθηκε ο μάρτυρας κατηγορίας, Ε.Ε., ο οποίος ασχολείται με την κατασκευή και εμπορία ορειχάλκινων ειδών.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι επισκέφθηκε δύο φορές τη Μονή, έπειτα από επικοινωνία με τον πατέρα Νεκτάριο, προκειμένου να ετοιμάσει προσφορές για την προμήθεια πολυελαίων που θα τοποθετούνταν σε δύο χώρους του ναού.

Όπως ανέφερε, παρουσίασε κατάλογο προϊόντων, έλαβε τις διαστάσεις των χώρων και ετοίμασε σχετική προσφορά, την οποία παρέδωσε στον Νεκτάριο.

Κατά την αντεξέτασή του από τους δικηγόρους των μοναχών Νεκταρίου και Πορφυρίου, ρωτήθηκε για ενδεχόμενες αλλαγές στον σχεδιασμό του χώρου, μεταξύ άλλων λόγω μετακίνησης του τέμπλου.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν θυμόταν να είχε γίνει σχετική συζήτηση, σημειώνοντας ότι κατά τη δεύτερη επίσκεψή του είχε διαπιστώσει αλλαγή στον σχεδιασμό.

Επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις για την αγορά των πολυελαίων ήταν σοβαρές και ότι ανέμενε να λάβει παραγγελία, ωστόσο, αυτή δεν προχώρησε ποτέ.

Στο πλαίσιο της αντεξέτασης έγινε αναφορά σε προσφορά ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2022, καθώς και σε άλλες τρεις προσφορές ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2023. Τέθηκε επίσης η θέση ότι ο πατέρας Νεκτάριος προτίθετο να παραγγείλει τρεις πολυελαίους μόλις εξασφαλίζονταν οι απαραίτητες δωρεές.

Ο μάρτυρας δεν επιβεβαίωσε τη συγκεκριμένη εκδοχή, αναφέροντας ότι ο ίδιος ετοίμασε και απέστειλε τις προσφορές και ανέμενε την παραγγελία, χωρίς να γνωρίζει γιατί τελικά δεν πραγματοποιήθηκε η αγορά.

Εργασίες €2.450 εξοφλήθηκαν σε μετρητά χωρίς κανονικό τιμολόγιο

Εξάλλου ζητήματα που αφορούν την έκδοση φορολογικών παραστατικών προέκυψαν και από την κατάθεση του μάρτυρα κατηγορίας, Χ.Χ., ο οποίος ανέφερε ότι εκτέλεσε εργασίες στη Μονή έναντι €2.450, ποσό που όπως κατέθεσε, έλαβε εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη μη έκδοση κανονικού τιμολογίου για τη συγκεκριμένη εργασία.

Ο μάρτυρας εξήγησε ότι το πρόσωπο που ήταν τότε υπεύθυνο για τις εργασίες της Μονής του είχε αναφέρει ότι «εν κρίμα η Μονή να πληρώσει ΦΠΑ».

Πρόσθεσε ότι είχε προμηθευτεί από περίπτερο ένα μπλοκ αποδείξεων, το οποίο χρησιμοποίησε μία φορά για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Κατά την εξέταση τέθηκαν ερωτήματα για τον τρόπο καταγραφής των πληρωμών, την έκδοση αποδείξεων και την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων, με τον μάρτυρα να επιβεβαιώνει ότι εξοφλήθηκε πλήρως χωρίς να εκδώσει κανονικό τιμολόγιο.

Εργασίες €5.200 και ερωτήματα για μπλοκ αποδείξεων που ενδεχομένως πετάχτηκε

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η κατάθεση του μάρτυρα κατηγορίας, Η.Π., ο οποίος αναφέρθηκε σε εργασίες που ανέλαβε στη Μονή Αββακούμ έναντι €5.200.

Ο μάρτυρας, ο οποίος διατηρεί επιχείρηση στην περιοχή των Λιβαδιών, ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για τη Μονή μέσω γνωστού του και ακολούθως συναντήθηκε με τον πατέρα Νεκτάριο, με τον οποίο συμφώνησε την εκτέλεση των εργασιών.

Κατά την αντεξέτασή του από τους δικηγόρους Κωστή Ευσταθίου και Ευστάθιο Ευσταθίου, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις πληρωμές που φέρεται να έλαβε και στις αποδείξεις που εκδόθηκαν.

Οι συνήγοροι έθεσαν ζήτημα χρήσης διαφορετικού μπλοκ αποδείξεων για τις εργασίες στη Μονή, σε σχέση με εκείνο που χρησιμοποιούσε για τους υπόλοιπους πελάτες του, ζητώντας παράλληλα διευκρινίσεις για το που βρίσκεται σήμερα το συγκεκριμένο μπλοκ και κατά πόσο είχαν δοθεί αντίγραφα στον λογιστή του.

Ο Η.Π. ανέφερε ότι ενδεχομένως να είχε πετάξει το μπλοκ, ενώ επιβεβαίωσε ότι δεν παρέδωσε αντίγραφα των αποδείξεων στον λογιστή του.

Κατά την αντεξέταση, ο δικηγόρος Ευστάθιος Ευσταθίου του υπέβαλε ότι το πρόσωπο που ήταν υπεύθυνο για τις εργασίες της Μονής του ζητούσε να εκδίδει προσωρινές αποδείξεις για την καταγραφή των πληρωμών, με τη συμφωνία ότι κατά την τελική εκκαθάριση θα εκδιδόταν κανονικό τιμολόγιο.

Παράλληλα, του υπέβαλε ότι ουδέποτε του απαγορεύτηκε η έκδοση κανονικού τιμολογίου. Ο μάρτυρας απάντησε: «Όχι, δεν μου είπε ο άνθρωπος τέτοιο πράγμα».

Η διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου θα συνεχιστεί στις αύριο, 20 Νοεμβρίου 2026, στις 11:30.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το Δικαστήριο.