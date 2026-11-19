Σε γραπτή δήλωσή του, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στα κατεχόμενα, ο κ. Τουγτζού ανέφερε ότι αποκαλύφθηκε πως η AKSA αγόρασε παλαιές γεννήτριες, οι οποίες είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας στο Μπαγκλαντές πριν από περίπου δύο χρόνια, καθώς είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής τους. Πρόσθεσε ότι οι γεννήτριες μεταφέρθηκαν στα κατεχόμενα σχεδόν δύο μήνες πριν από τη σχετική απόφαση του «υπουργικού συμβουλίου» για αύξηση της δυναμικότητας.

Όπως σημείωσε, οι μηχανές αποσύρθηκαν το 2025, προετοιμάστηκαν για αποστολή στα κατεχόμενα τον Ιανουάριο του 2026 και αναχώρησαν από το Μπαγκλαντές στις 13 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της El-Sen, το «υπουργικό συμβούλιο» αποφάσισε στις 5 Οκτωβρίου 2026 την εγκατάσταση από την AKSA δύο επιπλέον μονάδων ως «θερμή εφεδρεία», μόλις μία ημέρα πριν από την έναρξη των προεκλογικών απαγορεύσεων.

Ο κ. Τουγτζού υπογράμμισε ότι συμβαλλόμενο μέρος και υπογράφων της «σύμβασης Kalecik III» δεν είναι η «κυβέρνηση», αλλά απευθείας η ίδια η «αρχή ηλεκτρισμού». Όπως ανέφερε, «δεν είναι νομικά δυνατό το υπουργικό συμβούλιο να λαμβάνει απόφαση αύξησης της δυναμικότητας βάσει αυτής της σύμβασης, χωρίς να έχει προηγηθεί πρόταση από την KIB-TEK».

Έθεσε σειρά ερωτημάτων και ζήτησε να δοθούν στη δημοσιότητα οι απαντήσεις, καθώς και τυχόν σχετικά έγγραφα που αφορούν τη νομική εξουσία βάσει της οποίας το «υπουργικό» έλαβε την απόφαση της 5ης Οκτωβρίου. Χαρακτήρισε απαράδεκτη τη λήψη αποφάσεων που αγνοούν τη βούληση και τις νομικές αρμοδιότητες της «αρχής».

Κάλεσε όλα τα πολιτικά κόμματα που διεκδικούν την εξουσία, και πρωτίστως την αξιωματική αντιπολίτευση, να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους για τη «σύμβαση Kalecik III», τη νέα άδεια δυναμικότητας στην AKSA και την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας της «αρχής».

Την άμεση διακοπή όλων των διαδικασιών για τη μεταφορά, την εγκατάσταση στη Γαστριά και τη λειτουργία των παλαιών γεννητριών ζητά με ανακοίνωσή του και το «επιμελητήριο τ/κ μηχανικών και αρχιτεκτόνων» (KTMMOB), επικαλούμενο νομικά κενά στη διαδικασία και κινδύνους για την ηλεκτροπαραγωγή.

Πηγή: ΚΥΠΕ