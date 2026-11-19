Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης η κυκλοφορία προς Πάφο θα διοχετεύεται στην αντίθετη κατεύθυνση του αυτοκινητόδρομου, όπου θα λειτουργεί αμφίδρομη κίνηση.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία και καλεί το κοινό να επιδείξει κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ