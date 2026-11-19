Κλειστές θα παραμείνουν το Σάββατο, από τις 07:00 έως τις 13:00, οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Πάφο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου, από τη σήραγγα μέχρι την έξοδο Παραμαλίου. Η διακοπή γίνεται για την αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου από την Αστυνομία.
Κλείνει για έξι ώρες τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού - Πάφου το Σάββατο, θα αναπαραστήσουν θανατηφόρο τροχαίο
Η κυκλοφορία προς Πάφο θα εκτρέπεται στην αντίθετη κατεύθυνση από τις 07:00 έως τις 13:00, στο τμήμα από τη σήραγγα μέχρι την έξοδο Παραμαλίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης η κυκλοφορία προς Πάφο θα διοχετεύεται στην αντίθετη κατεύθυνση του αυτοκινητόδρομου, όπου θα λειτουργεί αμφίδρομη κίνηση.
Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία και καλεί το κοινό να επιδείξει κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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