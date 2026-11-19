Οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) έναντι των Σοσιαλιστών του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου. Οι έρευνες δείχνουν, παράλληλα, ότι το PP ενδέχεται να χρειαστεί τη στήριξη του ακροδεξιού, αντιμεταναστευτικού Vox για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Το PP εξακολουθεί να τάσσεται εν μέρει υπέρ της μετανάστευσης μέσω ενός επιλεκτικού συστήματος, με στόχο την κάλυψη ελλείψεων εργατικού δυναμικού. Ο ηγέτης του, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, έχει ζητήσει να τερματιστεί αυτό που αποκαλεί «ανεξέλεγκτη μετανάστευση».

Το Vox ζητά πολύ αυστηρότερους περιορισμούς στη μετανάστευση, τον τερματισμό της νομιμοποίησης νεοαφιχθέντων, περισσότερες απελάσεις και προτεραιότητα για τους Ισπανούς πολίτες στην πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες.

«Οι επενδυτές ανησυχούν επειδή όσα λέει τώρα το Vox έχουν ήδη σημασία, καθώς μπορεί να συμμετάσχει στην κυβέρνηση, και οι πολιτικές του είναι καταστροφικές για την οικονομία», δήλωσε ο Χοσέ Κάρλος Ντίεθ, καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αλκαλά.

Στο εκλογικό του μανιφέστο, το Vox αναφέρει ότι θα επιδιώξει την ανάπτυξη με «μαζικές» μειώσεις φόρων, προκειμένου να προστατεύσει τους Ισπανούς από την υπερβολική γραφειοκρατία, την οποία θεωρεί εμπόδιο στην ευημερία. Παράλληλα, προτείνει μείωση του δημόσιου χρέους και έλεγχο του ελλείμματος μέσω της κατάργησης περιττών δαπανών.

Η σε μεγάλο βαθμό θετική στάση απέναντι στη μετανάστευση αποτελεί έναν από τους πυλώνες της οικονομικής στρατηγικής του Σάντσεθ από τότε που ανέλαβε την εξουσία, το 2018. Η προσέγγιση αυτή διαφέρει από την τάση υπέρ αυστηρότερων μεταναστευτικών πολιτικών που επικρατεί σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Οι Σοσιαλιστές διεύρυναν τη στρατολόγηση εργαζομένων στις χώρες καταγωγής τους, επιτάχυναν την αναγνώριση ξένων πτυχίων και επαγγελματικών πιστοποιήσεων και διευκόλυναν την πρόσβαση των μεταναστών στην εργασία.

Από το 2022, ο αριθμός των εργαζομένων στην Ισπανία που προέρχονται από άλλες χώρες αυξήθηκε κατά περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια. Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό αντιστοιχούν πλέον στο 14% του πληθυσμού της χώρας, ο οποίος ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια, ενώ οι μετανάστες αποτελούν πάνω από το 16% του εργατικού δυναμικού, με βάση όσους καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Σχεδόν οι μισοί ξένοι εργαζόμενοι προέρχονται από τη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με το ισπανικό ινστιτούτο στατιστικής.

Η κεντρική τράπεζα της Ισπανίας αναφέρει ότι οι μετανάστες συνέβαλαν περίπου στο ήμισυ της αύξησης του ισπανικού ΑΕΠ από το 2022 έως το 2025, η οποία ανήλθε σε 1,7%, και σε πάνω από τα δύο τρίτα της αύξησης των θέσεων εργασίας την ίδια περίοδο.

Σε πρόσφατο σημείωμά της, η Oxford Economics προειδοποίησε ότι αυστηρότεροι μεταναστευτικοί κανόνες θα μπορούσαν «να διαβρώσουν το αναπτυξιακό πλεονέκτημα της Ισπανίας έναντι του μέσου όρου της ευρωζώνης ταχύτερα απ’ όσο μπορούμε σήμερα να υποθέσουμε». Η Barclays ανέφερε ότι μια τέτοια εξέλιξη «θα μπορούσε να επιβαρύνει την αύξηση του εργατικού δυναμικού».

Η ισπανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 2,6% πέρυσι, ρυθμό διπλάσιο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Η κυβέρνηση προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,6% φέτος και κατά 2,2% το 2027.

Ο Σάντσεθ επιχείρησε να αναδείξει τη μεταναστευτική πολιτική του σε εκλογικό πλεονέκτημα, υποστηρίζοντας ότι η εργασία των μεταναστών είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της έλλειψης περίπου 750.000 κατοικιών, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της στεγαστικής κρίσης της χώρας.

Σε γραπτή δήλωσή του στο Reuters, ο αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας, Κάρλος Κουέρπο, ανέφερε ότι οι «περιοριστικές πολιτικές» θα αποδυναμώσουν την αγορά εργασίας, θα μειώσουν την κατανάλωση και θα στερήσουν από τα δημόσια οικονομικά σημαντική πηγή εσόδων.

Παρά τους υψηλούς ονομαστικούς ρυθμούς ανάπτυξης, πολλοί Ισπανοί από όλο το πολιτικό φάσμα λένε ότι δεν έχουν αισθανθεί τα οφέλη. Αυτό αποτυπώθηκε και στη γενική απεργία που πραγματοποιήθηκε αυτόν τον μήνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στεγαστική κρίση.

Ορισμένοι αναλυτές και τραπεζίτες αμφισβητούν, επίσης, το μέγεθος των επιπτώσεων που θα είχε μια ενδεχόμενη αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής. Η ισπανική οικονομία αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 2,9% τα τελευταία τρία χρόνια, υπερδιπλάσιο του 1,1% της ΕΕ, σύμφωνα με οικονομολόγους του ολλανδικού τραπεζικού ομίλου ING, οι οποίοι ανακοίνωσαν τα στοιχεία αυτή την εβδομάδα. Η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, ωστόσο, δεν ακολούθησε τον ίδιο ρυθμό, γεγονός που αναδεικνύει ότι η αύξηση του πληθυσμού δεν συνοδεύτηκε από ανάλογη ευρύτερη αύξηση της παραγωγικότητας.

Ο Νικολάς Λόπεθ, επικεφαλής ανάλυσης μετοχών στη Singular Bank, υποστήριξε ότι η μετανάστευση έχει στρέψει την οικονομία προς την απασχόληση χαμηλής εξειδίκευσης. Για τον λόγο αυτό, εκτίμησε ότι οι αυστηρότεροι περιορισμοί δεν θα αντιμετωπίζονταν κατ’ ανάγκη αρνητικά από τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η αύξηση του πληθυσμού υπήρξε καθοριστική για την άνοδο των καταναλωτικών δανείων και στηρίζει τις αισιόδοξες προβλέψεις πολλών ισπανικών τραπεζών για τις οικονομικές προοπτικές και τη ζήτηση δανείων. Παρ’ όλα αυτά, οι επικεφαλής των μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας δεν προετοιμάζονται για απότομη επιβράδυνση των αφίξεων.

Υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλης τράπεζας δήλωσε τον περασμένο μήνα στο Reuters στη Μαδρίτη ότι εκτιμούν πως μια δεξιά κυβέρνηση με τη στήριξη του Vox θα επικεντρωθεί στον περιορισμό της παράνομης και όχι της νόμιμης μετανάστευσης, με αποτέλεσμα ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπος να είναι περιορισμένος.

Πηγή: ΚΥΠΕ