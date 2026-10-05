Νέα Γενική Γραμματέας της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου η Δρ. Στάλω Γεωργίου

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου» εξελέγη Γενική Γραμματέας η συνθέτης και Ακαδημαϊκός του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Δρ. Στάλω Γεωργίου. Πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο διακεκριμένος συνθέτης Δρ. Μάριος Ιωάννου Ηλία.

Η Δρ. Στάλω Γεωργίου εξελέγη Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου» (ΙΣΟΚ), μετά τον διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τη συγκρότησή του σε σώμα.

Η σχετική εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε κατά την πρώτη συνεδρία του νέου Συμβουλίου, το οποίο εξέλεξε μεταξύ των μελών του τον Αντιπρόεδρο, τη Γενική Γραμματέα και τον Ταμία. Πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο διακεκριμένος συνθέτης Δρ. Μάριος Ιωάννου Ηλία, ενώ Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Δρ. Πανίκος Γιωργούδης και Ταμίας ο Γιώργος Θουκυδίδης.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου» έχει ως εξής Πρόεδρος: Δρ. Μάριος Ιωάννου Ηλία Αντιπρόεδρος: Δρ. Πανίκος Γιωργούδης Γενική Γραμματέας: Δρ. Στάλω Γεωργίου Ταμίας: Γιώργος Θουκυδίδης Μέλη: Αθηνά Κυθραιώτου, Γιώργος Παπαγεωργίου, Ολύμπιος Χριστοφή, Χαρίκλεια Στρούθου και Μαριάννα Γαλίδη. Το Ίδρυμα «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου» είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου και διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του, τα μέλη του διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και είναι πρόσωπα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τομέα της μουσικής, καθώς και με ειδικές γνώσεις και αναγνωρισμένη εμπειρία σχετική με τους σκοπούς και το έργο του Ιδρύματος.

Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει επίσης τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, ενώ κατά την πρώτη συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Η Δρ. Στάλω Γεωργίου είναι Ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Δημιουργικότητας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Παράλληλα, είναι Ακαδημαϊκή Συντονίστρια της Μονάδας Διδακτορικών Σπουδών και Συντονίστρια του εξ αποστάσεως Πτυχίου Επικοινωνίας, Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων. Διαθέτει σπουδές στη Μουσικολογία και τη Μουσική Σύνθεση, καθώς και μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους στη Μουσική Σύνθεση για Ταινίες και Media και στην Εκπαιδευτική Διοίκηση.

Έχει εργαστεί για αρκετά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως Επικεφαλής Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Καθηγήτρια Μουσικής και Μαέστρος Χορωδίας και Ορχήστρας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ίδρυσε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Παιδική Παροικιακή Χορωδία του Λονδίνου. Στην Κύπρο δραστηριοποιείται ως Μαέστρος της Παιδικής Χορωδίας, της Χορωδίας Ενηλίκων και της Εκκλησιαστικής Χορωδίας του Δήμου Ακάμα στην Πέγεια, ενώ είναι επίσης Μαέστρος της Χορωδίας ΠΑΣΥΔΥ Πάφου.

Η καλλιτεχνική δραστηριότητα της Δρος Γεωργίου περιλαμβάνει τη σύνθεση μουσικής για ταινίες μικρού μήκους, έργα βωβού κινηματογράφου, θεατρικές παραστάσεις και μιούζικαλ στην Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει επίσης συνθέσει τραγούδια για καταξιωμένους ερμηνευτές, ενώ έχει λάβει διακρίσεις και βραβεία στην Κύπρο και σε διεθνείς διαγωνισμούς σύνθεσης.

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει ως διοργανώτρια και κριτής σε μουσικούς διαγωνισμούς και διαγωνισμούς ταλέντων στην Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδιαίτερη στιγμή στην καλλιτεχνική της πορεία αποτέλεσε η συμμετοχή της χορωδίας της στον διαγωνισμό που διοργάνωσε η Arsenal, στο πλαίσιο της επιλογής για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου.

Η χορωδία απέσπασε το πρώτο και το δεύτερο βραβείο, ενώ η ίδια, ως Μαέστρος, μαζί με τα μέλη της χορωδίας, συμμετείχε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου. Η Δρ. Γεωργίου δραστηριοποιείται παράλληλα στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς.

Είναι Αναπληρώτρια Πρόεδρος της ΕΠΕΠ Πάφου και Συντονίστρια της Παιδοβουλής Πάφου, ενώ συμμετέχει ως μέλος σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και άλλους οργανισμούς. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στη Μουσική Ψυχολογία και Εκπαίδευση, στη Μουσική Σύνθεση για Ταινίες και Media, στην Επικοινωνία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και στην Έρευνα. Η ανάληψη της θέσης της Γενικής Γραμματέως στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου» αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην πολυδιάστατη ακαδημαϊκή, καλλιτεχνική και κοινωνική πορεία της Δρος Στάλως Γεωργίου.