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Κλιματιστικά στα σχολεία: Το ΕΤΕΚ είχε προειδοποιήσει για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και κόστος - Τι αναφέρει για την έκθεση της Ελεγκτικής

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Υπενθυμίζει ότι το ΕΤΕΕΚ είχε καταθέσει πρόταση το 2022 για στοχευμένη ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων, με πρακτικές παρεμβάσεις χαμηλού κόστους, ταχείας εφαρμογής και σημαντικού αντικτύπου, όπως η θερμομόνωση των οροφών, η εξωτερική σκίαση, η τοποθέτηση αεριστήρων οροφής, ο κατάλληλος αερισμός και νυχτερινός δροσισμός, και η δεντροφύτευση.

Την ανησυχία του ΕΤΕΚ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εγκατάστασης κλιματιστικών στα σχολεία εκφράζει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, με αφορμή τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Υπενθυμίζει ότι το ΕΤΕΕΚ είχε καταθέσει πρόταση το 2022 για  στοχευμένη ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων, με πρακτικές παρεμβάσεις χαμηλού κόστους, ταχείας εφαρμογής και σημαντικού αντικτύπου, όπως η θερμομόνωση των οροφών, η εξωτερική σκίαση, η τοποθέτηση αεριστήρων οροφής, ο κατάλληλος αερισμός και νυχτερινός δροσισμός, και η δεντροφύτευση. 

Ο κ. Κωσταντή επισημαίνει ως προβληματική τη λειτουργία εγκαταστάσεων χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίοι έλεγχοι, αλλά και τις αναφερόμενες επεμβάσεις σε στοιχεία του δομοστατικού φορέα των σχολικών κτηρίων. «Η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτη και απαιτεί την άμεση αντιμετώπιση κάθε εκκρεμότητας», σημειώνει.

Αναφέρει, ακόμα, ότι το ΕΤΕΚ σε τεχνική έκθεση που εκπόνησε από κοινού με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, είχαν επισημάνει αντικειμενικές δυσκολίες, ανάγκη αναβάθμισης των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην περίπτωση μαζικής εγκατάστασης κλιματιστικών, καθώς και ενίσχυσης του ηλεκτρικού φορτίου στην περιοχή.

«Το Επιμελητήριο είχε επίσης προειδοποιήσει για το αυξημένο κόστος λειτουργίας, συντήρησης και αντικατάστασης του εξοπλισμού, που θα επιβαρύνει τα επόμενα χρόνια τα δημόσια οικονομικά», προσθέτει.

Εναλλακτικά, σημειώνει η πρόταση του ΕΤΕΚ το 2022 αποσκοπούσε στο να περιοριστούν η υπερθέρμανση των αιθουσών και οι ανάγκες κλιματισμού. «Οι σημερινές καθυστερήσεις και αστοχίες υπογραμμίζουν πόσο αναγκαίο ήταν να ληφθεί σοβαρότερα υπόψη η γνώμη των τεχνοκρατών και να αξιοποιηθούν εγκαίρως και σε μεγαλύτερο βαθμό οι τεχνοκρατικές προτάσεις», αναφέρει ο κ. Κωσταντή.

«Έστω και τώρα, η στοχευμένη ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων πρέπει να προχωρήσει με υψηλότερη χρηματοδότηση, ταχύτερους ρυθμούς υλοποίησης, σαφή χρονοδιαγράμματα και αποτελεσματικό συντονισμό», καταλήγει.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

#ΕΤΕΚ #ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

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