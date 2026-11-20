Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός, το Σχέδιο εφαρμόζεται από το 2013 και έχει συμβάλει στην προώθηση της ανάπτυξης, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η ισχύς του παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η Ολομέλεια του ΕΟΑ Αμμοχώστου ενέκρινε, κατ’ εξαίρεση της μέχρι τώρα πρακτικής, να παραλαμβάνονται αιτήσεις πολεοδομικής άδειας (ΕΑ15) για αξιοποίηση των κινήτρων, ακόμη και όταν εκκρεμεί η αίτηση οικοπεδοποίησης (ΕΑ2) και δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέτασή της.

Η διευθέτηση αφορά αποκλειστικά αιτήσεις που σχετίζονται με την αξιοποίηση των πολεοδομικών κινήτρων και θα υποβληθούν έως τη λήξη του Σχεδίου, στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η παραλαβή της αίτησης ΕΑ15 δεν σημαίνει ότι αρχίζει και η εξέτασή της. Η εξέταση θα ξεκινά μόνο μετά την ολοκλήρωση και έγκριση της αίτησης οικοπεδοποίησης ΕΑ2, σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζει ήδη ο Οργανισμός.

Οι αιτητές θα υπογράφουν δήλωση ότι έχουν ενημερωθεί και κατανοούν πως η παραλαβή της αίτησης δεν αλλάζει τη σειρά ή τον τρόπο εξέτασης των αιτήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση αποσκοπεί στο να μην στερηθούν οι ενδιαφερόμενοι τη δυνατότητα αξιοποίησης των υφιστάμενων πολεοδομικών κινήτρων λόγω του χρόνου εξέτασης της αίτησης οικοπεδοποίησης, με παράλληλη διατήρηση της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών αδειοδότησης του Οργανισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ