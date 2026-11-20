Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Ραφαέλ Γκρόσι, με οκτώ ψήφους υπέρ, έξι κατά και μία ουδέτερη, ενώ η Λάνα συγκέντρωσε επτά θετικές ψήφους, έξι αρνητικές και δύο ουδέτερες.

Οι υποψήφιοι Μπέρκετ και Σινιρλίογλου συγκέντρωσαν έξι και πέντε ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Ο Μπέρκετ έλαβε επίσης έξι ψήφους κατά και τρεις ουδέτερες, ενώ ο Σινιρλίογλου δέκα ψήφους κατά, χωρίς ουδέτερες ψήφους.

Ο Ολάρα συγκέντρωσε τρεις ψήφους υπέρ και 12 κατά, ενώ η Εσπινόζα έλαβε δύο θετικές και 12 αρνητικές ψήφους. Ο Μπάκι περιορίστηκε σε μία ψήφο υπέρ, 13 κατά και μία ουδέτερη.

Στην ψηφοφορία, οι ψήφοι που συνοδεύονται από κόκκινο χρώμα υποδηλώνουν αντίθεση από μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, κεκλεισμένων των θυρών, στις 19:00 ώρα Κύπρου (12:00 το μεσημέρι στη Νέα Υόρκη), σύμφωνα με το Security Council Report, με τη χρήση ψηφοδελτίων διαφορετικού χρώματος για τα πέντε μόνιμα και τα δέκα εκλεγμένα μέλη, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει αρνητική ψήφος από μόνιμο μέλος με δικαίωμα βέτο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ρεμπέκα Γκρίνσπαν: 10 υπέρ (3 κόκκινες), 4 κατά (2 κόκκινες), 1 ουδέτερη.

Ραφαέλ Γκρόσι: 8 υπέρ (2 κόκκινες), 6 κατά (3 κόκκινες), 1 ουδέτερη.

Ροντρίγκες Μπέρκετ: 6 υπέρ (3 κόκκινες), 6 κατά (2 κόκκινες), 3 ουδέτερες.

Λάνα Ζάκι Νουσεϊμπέ: 7 υπέρ (2 κόκκινες), 6 κατά (3 κόκκινες), 2 ουδέτερες.

Ολάρα Οτούνου: 3 υπέρ, 12 κατά (5 κόκκινες), καμία ουδέτερη.

Φεριντούν Χαντί Σινιρλίογλου: 5 υπέρ (1 κόκκινη), 10 κατά (4 κόκκινες), καμία ουδέτερη.

Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα Γκαρσές: 2 υπέρ (1 κόκκινη), 12 κατά (3 κόκκινες), καμία ουδέτερη.

Ιβόν Α-Μπακί: 1 υπέρ, 13 κατά (4 κόκκινες), 1 ουδέτερη (1 κόκκινη).

Η πορεία της Γκρίνσπαν και του Γκρόσι

Η Γκρίνσπαν είχε αναδειχθεί πρώτη και στον όγδοο άτυπο γύρο, στις 5 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας 12 θετικές ψήφους στις 15, έναντι εννέα του Γκρόσι. Η επίδοση εκείνη ήταν η καλύτερη υποψηφίου στους πρώτους οκτώ γύρους.

Η υποψήφια από την Κόστα Ρίκα είχε αυξήσει τις θετικές ψήφους της από εννέα στον έκτο γύρο, σε 11 στον έβδομο και 12 στον όγδοο, πριν υποχωρήσει στις 10 στον σημερινό γύρο. Ο Γκρόσι παρέμεινε στις εννέα θετικές ψήφους στους δύο προηγούμενους γύρους, προτού συγκεντρώσει οκτώ σήμερα.

Τα αποτελέσματα των προηγούμενων ψηφοφοριών προέρχονται από διαρροές που δημοσίευσε το Security Council Report, καθώς το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν δημοσιοποιεί επίσημα την καταμέτρηση.

Το ζήτημα των αρνητικών ψήφων από μόνιμα μέλη

Στον όγδοο γύρο όλα τα ψηφοδέλτια είχαν το ίδιο χρώμα, με αποτέλεσμα να παραμένει άγνωστο εάν κάποια από τις τρεις αρνητικές ψήφους της Γκρίνσπαν προήλθε από μόνιμο μέλος.

Στον έκτο γύρο, στις 16 Οκτωβρίου, τα χρωματιστά ψηφοδέλτια είχαν δείξει ότι η Γκρίνσπαν, ο Γκρόσι και η Ροντρίγκες Μπίρκετ είχαν από δύο αρνητικές ψήφους μόνιμων μελών.

Ο ένατος γύρος επέτρεψε πλέον την καταγραφή της στάσης των μόνιμων μελών ανά υποψήφιο, καθώς οι αρνητικές ψήφοι από μέλη με δικαίωμα βέτο έχουν ιδιαίτερη σημασία στην πορεία προς την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα.

Ο ΟΗΕ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ημερομηνία για την επίσημη εισήγηση του Συμβουλίου Ασφαλείας ή για τον διορισμό από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026.