Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΑ Λάρνακας, οι εργασίες θα επηρεάσουν την υδροδότηση από τις 06:00 το πρωί μέχρι τις 20:00.

Ο ΕΟΑΛ αναφέρει ότι «θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της περιοχής».

Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές να περιορίσουν και να προσέχουν τη χρήση νερού, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους από τα αποθέματα στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών τους μέχρι την επαναλειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης. Όπως σημειώνεται, η αποτελεσματική χρήση του νερού θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας που μαστίζει τον τόπο.

Πηγή: ΚΥΠΕ