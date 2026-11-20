Διακοπή ή μειωμένη παροχή νερού θα σημειωθεί τη Δευτέρα στα υποστατικά του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιβαδιών, λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης του δικτύου, στο πλαίσιο της ανάπλασης της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
Χωρίς νερό τα Λιβάδια για μία ολόκληρη μέρα - Πότε θα κάνει εργασίες ο ΕΟΑ
Προγραμματισμένες εργασίες βελτίωσης του δικτύου, στο πλαίσιο της ανάπλασης της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, θα επηρεάσουν την παροχή νερού από τις 06:00 έως τις 20:00.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΑ Λάρνακας, οι εργασίες θα επηρεάσουν την υδροδότηση από τις 06:00 το πρωί μέχρι τις 20:00.
Ο ΕΟΑΛ αναφέρει ότι «θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της περιοχής».
Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές να περιορίσουν και να προσέχουν τη χρήση νερού, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους από τα αποθέματα στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών τους μέχρι την επαναλειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης. Όπως σημειώνεται, η αποτελεσματική χρήση του νερού θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας που μαστίζει τον τόπο.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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