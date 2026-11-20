Η έρευνα συντονίστηκε από τις ρουμανικές Αρχές με την υποστήριξη της Europol και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις διωκτικές αρχές της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν εντοπιστεί περισσότερα από 70 πιθανά θύματα και 50 ύποπτοι. Η Europol αναφέρει ότι πρόκειται για οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο οικογενειακής δομής, το οποίο φέρεται να αποκόμισε αρκετά εκατομμύρια ευρώ από τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών.

Στις 5 και 19 Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν δύο συντονισμένες επιχειρήσεις στην Αυστρία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία και την Ιρλανδία.

Κατά τις επιχειρήσεις συνελήφθησαν 38 ύποπτοι και πραγματοποιήθηκαν 61 έρευνες σε κατοικίες στη Ρουμανία, τη Γερμανία και την Ιρλανδία. Παράλληλα, τέθηκαν υπό προστασία 51 πιθανά θύματα. Κατασχέθηκαν επίσης περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων μετρητά και πολυτελή οχήματα.

Στρατολόγηση με ψεύτικες υποσχέσεις σχέσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δίκτυο, το οποίο φέρεται να αποτελούνταν από Ρουμάνους υπηκόους, στόχευε ευάλωτες γυναίκες στη Ρουμανία χρησιμοποιώντας τη μέθοδο «lover-boy».

Οι ύποπτοι φέρονται να κέρδιζαν την εμπιστοσύνη των γυναικών προσποιούμενοι ότι είχαν ερωτική σχέση μαζί τους και στη συνέχεια να τις εξανάγκαζαν σε σεξουαλική εκμετάλλευση στο εξωτερικό.

Τα θύματα φέρεται να υφίσταντο εκμετάλλευση σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στην Αυστρία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα μέλη του δικτύου είχαν διαφορετικούς ρόλους στη στρατολόγηση των θυμάτων και στη διευκόλυνση της εκμετάλλευσής τους σε διάφορες χώρες.

Κατά τη διάρκεια των συντονισμένων επιχειρήσεων λειτούργησε κέντρο συντονισμού στο Βουκουρέστι. Ειδικοί της Europol παρείχαν επιχειρησιακή και αναλυτική υποστήριξη, μεταξύ άλλων με διασταυρώσεις πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των εθνικών Αρχών.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Αυστρίας, η αρμόδια υπηρεσία οργανωμένου εγκλήματος της αστυνομίας της Μέσης Φραγκονίας στη Γερμανία, η ιρλανδική αστυνομία An Garda Síochána, η Ρουμανική Αστυνομία και Χωροφυλακή, καθώς και η Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ