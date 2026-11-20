Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το ταξίδι του στην Ασία ως μία από τις πιο επιτυχημένες αμερικανικές διπλωματικές αποστολές στην περιοχή, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην τριμερή συνάντηση με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας.

«Εντυπωσιάσαμε Κίνα και Ρωσία»

Ο Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εντυπωσίασαν τους συνομιλητές τους με το νέο Air Force One και ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη υπογραφεί τρεις εμπορικές συμφωνίες στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, ενώ αναμένονται ακόμη δέκα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για συμφωνίες ύψους 17 δισ. δολαρίων με τις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη, ενώ επανέλαβε ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει η ισχυρότερη στον κόσμο.

Μήνυμα προς το Ιράν

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ιράν, δηλώνοντας ότι επιθυμεί συμφωνία αλλά όχι με τους όρους που, όπως είπε, θα ικανοποιούσαν προσωπικά τον ίδιο.

«Θέλουμε να τελειώσει αυτό το κεφάλαιο και θα το πράξουμε με τον δικό μας τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας τις εξελίξεις με τη μείωση των τιμών της ενέργειας και εκτιμώντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πλέον μεγαλύτερα περιθώρια χειρισμών.

Αιχμές για την Κίνα και την τεχνητή νοημοσύνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος αφιέρωσε σημαντικό μέρος των δηλώσεών του στην τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ διατηρούν ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι της Κίνας.

Όπως είπε, παρουσίασε στον Σι Τζινπίνγκ την έννοια της «υπερνοημοσύνης» (super intelligence), εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Κίνα δεν θα μπορέσει να φτάσει τις αμερικανικές επιδόσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει σε αμερικανικές εταιρείες να μεταφέρουν κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές και data centers εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Δεν θα αφήσουμε ποτέ τη δική μας τεχνολογία στα data centers άλλων χωρών», δήλωσε, προειδοποιώντας με «απίστευτες τιμωρίες» όσες αμερικανικές εταιρείες επιχειρήσουν κάτι τέτοιο.

Αναφορά σε αγροτικά προϊόντα και Νόμπελ Ειρήνης

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στις εξαγωγές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, υποστηρίζοντας ότι ολοένα περισσότερες χώρες στρέφονται στις ΗΠΑ για προμήθειες.

Δεν παρέλειψε, τέλος, να επανέλθει και στο ζήτημα του Νόμπελ Ειρήνης, σημειώνοντας ότι πολλοί τού έχουν πει πως το άξιζε, επαναλαμβάνοντας έναν ισχυρισμό που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν. Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, το θέμα αυτό αποτέλεσε επίσης μέρος της τοποθέτησής του κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά την επιστροφή του από την Ασία.