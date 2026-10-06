«Μπλόκο» του Ανωτάτου στη Βουλή: Αντισυνταγματικός ο νόμος για τα memo σε περιουσίες στα κατεχόμενα

Αντισυνταγματική έκρινε η Ολομέλεια του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου την τροποποίηση νόμου που ψήφισε η Βουλή για απάλειψη memo σε περιουσία οφειλέτη στα κατεχόμενα.

Συγκεκριμένα η Ολομέλεια ομόφωνα γνωμοδότησε στις 30 Σεπτεμβρίου, κατόπιν Αναφοράς του Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι «ο περί της Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026», που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και άρθρα του Συντάγματος, και ως εκ τούτου, κρίνεται αντισυνταγματικός.

Ο νόμος, όπως τροποποιήθηκε από τη Βουλή, προέβλεπε την ακύρωση υφιστάμενων εγγράφων δικαστικών αποφάσεων (memo) που αφορούν σε δέσμευση περιουσίας οφειλέτη στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας, αναφέρει ανακοίνωση.

Το Ανώτατο Συνταγματικό έκρινε ότι η πρόταση νόμου παραβιάζει το Άρθρο 30 του Συντάγματος καθότι δεν μπορεί να τύχει αμφισβήτησης πως η εγγραφή δικαστικής απόφασης, ως ένα νομοθετημένο μέσο εκτέλεσης, τυγχάνει δικαστικής προστασίας. Συνεπώς, εξηγείται, η εκ των υστέρων διαγραφή της εγγραφής αυτής -όπως επιχειρείτο με την Πρόταση Νόμου- πλήττει την ίδια την αποτελεσματικότητα της δικαστικής απόφασης, αφού της αφαιρεί τα έννομα αποτελέσματα της.

Το Ανώτατο Συνταγματικό έκρινε επίσης ότι η γενική νομοθετική αρμοδιότητα που παρέχεται στη Βουλή, δυνάμει του Άρθρου 61 του Συντάγματος, "δεν της επιτρέπει να επεμβαίνει αναδρομικά στο αποτέλεσμα της άσκησης της δικαστικής εξουσίας".

Η Βουλή, προστίθεται, δύναται να θεσπίζει και να μεταβάλλει κανόνες δικαίου, δεν δύναται όμως να χρησιμοποιεί τη νομοθετική της εξουσία για να ακυρώνει ή να εξουδετερώνει ήδη παραχθέντα έννομα αποτελέσματα δικαστικών αποφάσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ