Σοβαρή καταγγελία: Παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών σε μαθητές από μη εγγεγραμμένο ψυχολόγο - Ερωτήματα και για την Αστυνομία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, έχει περιέλθει στην αντίληψή του περίπτωση σε δημόσιο σχολείο, όπου εξωτερικός συνεργάτης φέρεται να παρέχει ψυχολογικές υπηρεσίες, ερχόμενος σε άμεση επαφή με μαθητές και μαθήτριες, χωρίς να προκύπτει ότι διαθέτει την απαιτούμενη εγγραφή σε εγκεκριμένη ειδικότητα.

Ο ΣΨΚ επισημαίνει ότι τα καθήκοντα που φαίνεται να ασκεί το συγκεκριμένο πρόσωπο εμπίπτουν στο επαγγελματικό πεδίο εγγεγραμμένου ψυχολόγου, υπογραμμίζοντας πως η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σοβαρότητα επειδή αφορά ανήλικα παιδιά.

Όπως τονίζει, η άσκηση καθηκόντων εγγεγραμμένου ψυχολόγου από πρόσωπο που διαθέτει μόνο την ιδιότητα του πτυχιούχου ψυχολόγου συνιστά παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Το ζήτημα, σημειώνει, γίνεται ακόμη πιο σοβαρό όταν τέτοιες υπηρεσίες παρέχονται στο πλαίσιο δημόσιων υπηρεσιών ή οργανισμών.

Τι επιτρέπεται στους πτυχιούχους ψυχολόγους

Ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει ότι υπάρχει σαφής νομοθετική διάκριση μεταξύ πτυχιούχων και εγγεγραμμένων ψυχολόγων.

Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι ψυχολόγοι μπορούν να ασχολούνται με τη διδασκαλία θεμάτων ψυχολογίας, τη διεξαγωγή έρευνας και τη διενέργεια συνεντεύξεων αποκλειστικά με σκοπό την παραπομπή σε εγγεγραμμένο ψυχολόγο.

Αντίθετα, η παροχή υπηρεσιών που εμπίπτουν στο επαγγελματικό πεδίο του εγγεγραμμένου ψυχολόγου προϋποθέτει την αντίστοιχη νόμιμη εγγραφή.

Ερωτήματα για την οπλοφορία αστυνομικών

Πέραν της περίπτωσης στο δημόσιο σχολείο, ο Σύνδεσμος στρέφει την προσοχή και στην Αστυνομία, θέτοντας ερωτήματα για το ποιοι επαγγελματίες διενεργούν τις αξιολογήσεις ψυχολογικής καταλληλότητας των μελών της για οπλοφορία.Ειδικότερα, ζητά να διευκρινιστεί κατά πόσο οι συγκεκριμένες αξιολογήσεις πραγματοποιούνται από πτυχιούχους ψυχολόγους αντί από εγγεγραμμένους επαγγελματίες, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα και την ευθύνη που συνεπάγεται μια τέτοια διαδικασία.

Ο ΣΨΚ υπενθυμίζει ότι είχε αναδείξει το θέμα ήδη από τον Ιούλιο του 2026, ξεκαθαρίζοντας ότι οι υπηρεσίες ψυχολογικής αξιολόγησης και υποστήριξης των αστυνομικών πρέπει να παρέχονται από επαγγελματίες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων.

Μάλιστα, όπως αναφέρει, έχει ήδη αποστείλει σχετικά υπομνήματα στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ενώ το ζήτημα τέθηκε και ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ζητά ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές

Με αφορμή τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε ελέγχους των πρακτικών που ακολουθούνται στις δημόσιες υπηρεσίες.

Ζητά, παράλληλα, να αποσαφηνιστούν τα καθήκοντα που ανατίθενται σε πτυχιούχους ψυχολόγους και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, ώστε υπηρεσίες που απαιτούν την ιδιότητα του εγγεγραμμένου ψυχολόγου να παρέχονται αποκλειστικά από πρόσωπα που διαθέτουν το νόμιμο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος.