Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, 2026 και ώρα 11:10, εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή, της κοινότητας Νατάς, τοποθεσία "Φοίνικας" της επαρχίας Πάφου.

Η επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 11:45, αφού έκαψε έκταση τριών δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση και ξηρά χόρτα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν, τρία άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.