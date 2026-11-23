Το άρθρο περιγράφει αυτή την εξέλιξη ως «πληθωρισμό των κυβερνοεπιθέσεων» και επισημαίνει ότι η ψηφιακή διασύνδεση, η ταχεία τεχνολογική εξέλιξη και η εντεινόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνουν την κλίμακα και τις πιθανές οικονομικές συνέπειες των επιθέσεων.

Το 2025 καταγράφηκαν παγκοσμίως περίπου 800 δημοσιοποιημένες επιθέσεις με πολιτική διάσταση ή με στόχο κρίσιμες υποδομές, αριθμός διπλάσιος από εκείνον του 2022. Στην Ευρωζώνη, οι επιθέσεις πλησίασαν τις 200, καταγράφοντας εξαπλάσια αύξηση την ίδια περίοδο.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται σε πραγματικό χρόνο, οι αγορές λειτουργούν διεθνώς και οι οικονομίες βασίζονται σε αλληλοσυνδεδεμένες ψηφιακές υποδομές, η κυβερνοασφάλεια αποτελεί πλέον παράγοντα χρηματοοικονομικής σταθερότητας και όχι μόνο τεχνολογικό ζήτημα. Το άρθρο σημειώνει επίσης ότι τα κρυπτοστοιχεία μπορεί να διευκολύνουν τη διασυνοριακή μεταφορά χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες και να δυσχεραίνουν την ιχνηλάτηση συναλλαγών.

Η δυσκολία δεν αφορά μόνο την αύξηση των κινδύνων, αλλά και την πρόβλεψη του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν. Το άρθρο παραπέμπει στο έργο του κοινωνιολόγου Charles Perrow, Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies (1984), και αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην έκδοση του Νοεμβρίου 2026 του Financial Stability Review, περιλαμβάνει τον κυβερνοκίνδυνο στους αναδυόμενους συστημικούς κινδύνους που απαιτούν στενή παρακολούθηση.

Από τον τεχνολογικό στον συστημικό κίνδυνο

Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, οι υποδομές πληρωμών και οι πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών αποτελούν αλληλεξαρτώμενα μέρη ενός σύνθετου οικοσυστήματος. Μια επίθεση σε έναν οργανισμό μπορεί να εξελιχθεί από επιχειρησιακό πρόβλημα σε συστημικό κίνδυνο, εάν επηρεάσει τις πληρωμές, την πρόσβαση σε καταθέσεις, την αξιοπιστία των δεδομένων ή κρίσιμες υποδομές. Ακόμη και μια σχετικά μικρή οντότητα μπορεί, λόγω της διασύνδεσης, να γίνει αφετηρία ευρύτερης διαταραχής.

Η εμπιστοσύνη, θεμέλιο του χρηματοοικονομικού συστήματος, μπορεί να πληγεί τόσο από πραγματικές ζημιές όσο και από την αβεβαιότητα για την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει τις απειλές

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει την ταχύτητα, την κλίμακα και την αποτελεσματικότητα των επιθέσεων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο περιορισμός του χρόνου από τον εντοπισμό μιας ευπάθειας έως την εκμετάλλευσή της, στο πλαίσιο του φαινομένου «zero-day». Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε περισσότερο από το 70% των περιπτώσεων εκμετάλλευσης ευπαθειών που είχαν καταγραφεί έως το σημείο αναφοράς του 2026, οι πάροχοι λογισμικού δεν διέθεταν αρκετό χρόνο για να εφαρμόσουν εγκαίρως διορθώσεις. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2021 ήταν 31%.

Στον κόσμο του «fast finance», μια σοβαρή επίθεση μπορεί να προκαλέσει γρήγορη απώλεια εμπιστοσύνης, ιδίως εάν δημιουργήσει αμφιβολίες για την ακεραιότητα των δεδομένων ή την πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Το άρθρο επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι μεταδίδονται σχεδόν στιγμιαία και ότι ο κίνδυνος ρευστότητας των τραπεζών ενδέχεται να υποτιμάται, ενώ οι παραδοσιακοί δείκτες μέτρησής του μπορεί να χρειάζονται εκσυγχρονισμό.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί, από την άλλη, να ενισχύσει την κυβερνοασφάλεια μέσω της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, του ταχύτερου εντοπισμού ασυνήθιστης δραστηριότητας και της αυτοματοποίησης της απόκρισης. Δεν καθιστά αναπόφευκτες τις επιτυχημένες επιθέσεις, αλλά μεταβάλλει τον ανταγωνισμό μεταξύ επιτιθέμενων και αμυνόμενων σε έναν διαρκή αγώνα ταχύτητας και προσαρμογής.

Γι’ αυτό, η κυβερνοανθεκτικότητα δεν μπορεί να περιορίζεται στην αποτροπή. Χρειάζεται να περιλαμβάνει έγκαιρη ανίχνευση, περιορισμό των επιπτώσεων και γρήγορη αποκατάσταση κρίσιμων λειτουργιών. Απαιτούνται επίσης συντομότερος χρόνος από τον εντοπισμό έως τη λήψη απόφασης, σαφείς διαδικασίες συντονισμού και σχέδια ανάκαμψης.

Από την πρόληψη στη συλλογική ανθεκτικότητα

Το άρθρο αναδεικνύει δύο τάσεις. Η πρώτη είναι η καθολική θωράκιση απέναντι στις κυβερνοαπειλές: η κυβερνοασφάλεια αφορά κάθε επιχείρηση και οργανισμό και δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των τεχνολογικών μονάδων. Προϋποθέτει χαρτογράφηση κρίσιμων λειτουργιών και αλληλεξαρτήσεων, μεταξύ άλλων με εξωτερικούς συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών, επένδυση σε βασικά πρωτόκολλα κυβερνοϋγιεινής, μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων και τακτικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων περιστατικών. Σημαντική είναι και η διεθνής συνεργασία μέσω των αρμόδιων θεσμών. Η ετοιμότητα κρίνεται τόσο από την αποτροπή μιας επίθεσης όσο και από τον περιορισμό των συνεπειών και την ταχεία επαναφορά των κρίσιμων λειτουργιών.

Η δεύτερη τάση είναι η προετοιμασία για πιθανή λειτουργία χωρίς διαδίκτυο ή ακόμη και χωρίς ηλεκτρική ενέργεια. Κράτη, θεσμοί, οργανισμοί, επιχειρήσεις και νοικοκυριά καλούνται να εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο. Ο σχεδιασμός επιχειρησιακής συνέχειας, οι εφεδρικές πηγές ενέργειας, τα εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας και οι δοκιμασμένες διαδικασίες διατήρησης βασικών υπηρεσιών αποτελούν μέρος της προετοιμασίας. Για τα νοικοκυριά, το άρθρο αναφέρει την ανάγκη για στοιχειώδη ετοιμότητα, κρίσιμα έγγραφα και εύλογο απόθεμα μετρητών.

Η ανθεκτικότητα, σύμφωνα με το άρθρο, δεν περιορίζεται στην ψηφιακή ασφάλεια. Περιλαμβάνει και την ικανότητα της κοινωνίας και της οικονομίας να συνεχίζουν να λειτουργούν όταν οι ψηφιακές υποδομές είναι προσωρινά μη διαθέσιμες.

Η ανθεκτικότητα ως συλλογικό αγαθό

Η αυξανόμενη συχνότητα και πολυπλοκότητα των επιθέσεων, η επιτάχυνση που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη και η διασύνδεση των ψηφιακών υποδομών δημιουργούν κινδύνους που μπορεί να ξεπεράσουν τα όρια ενός μεμονωμένου περιστατικού. Τέσσερις δεκαετίες μετά το έργο του Perrow για τα «φυσιολογικά ατυχήματα», η συλλογιστική του παραμένει επίκαιρη: η τεχνολογική πρόοδος και η διασυνδεσιμότητα αυξάνουν την αποτελεσματικότητα, αλλά δημιουργούν και νέες πηγές συστημικής ευαλωτότητας.

Η αντιμετώπιση δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην άμυνα κάθε ιδρύματος ξεχωριστά. Απαιτεί συλλογική προετοιμασία, διεθνή συνεργασία και αξιόπιστους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων. Για τις κεντρικές τράπεζες, η χρηματοοικονομική σταθερότητα εξαρτάται πλέον όχι μόνο από την ανθεκτικότητα των ισολογισμών, αλλά και από την ανθεκτικότητα των ψηφιακών δικτύων που συνδέουν το χρηματοοικονομικό σύστημα.

Η μετάβαση από την ατομική προστασία στη συλλογική ανθεκτικότητα απαιτεί συντονισμένη δράση, επενδύσεις και αλλαγή νοοτροπίας. Όπως καταλήγει το άρθρο, η ευθύνη αφορά όλους και η προετοιμασία δεν μπορεί να περιμένει, καθώς η ανθεκτικότητα οικοδομείται πριν από την κρίση και όχι την ώρα που αυτή εκδηλώνεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ