Κατά την επιθεώρηση εξετάστηκαν οι υφιστάμενες υποδομές που εξυπηρετούν τη δασική αναψυχή, καθώς και έργα που αφορούν την προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία ανοιγμάτων ελεύθερων από ψηλή βλάστηση, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών για το αγρινό και την υπόλοιπη πανίδα της περιοχής.

Παράλληλα, ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών έδωσε οδηγίες για την πορεία των έργων και τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την περαιτέρω αναβάθμιση, βελτίωση και ενίσχυση των δασικών υποδομών.

Τον Δρ. Σάββα Ιεζεκιήλ συνόδευαν ο Περιφερειακός Δασικός Λειτουργός Πάφου, Αντώνης Χάγιαννης, ο Πρώτος Συντηρητής Δασών, Κώστας Παπαγεωργίου, καθώς και λειτουργοί του Τμήματος Δασών.

Το Τμήμα Δασών αναφέρει ότι συνεχίζει τις προσπάθειές του για τη βελτίωση των δασικών υποδομών, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, αλλά και την αναβάθμιση των υπηρεσιών και διευκολύνσεων που προσφέρονται στους επισκέπτες των δασικών περιοχών.