Η σημερινή συνάντηση της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ ολοκληρώθηκε χωρίς να γεφυρωθεί η βασική διαφωνία για το νέο σύστημα διορισμών. Παρά τις πρόσθετες ρυθμίσεις που παρουσιάστηκαν από πλευράς Υπουργείου, κυρίως σε ό,τι αφορά το προτεινόμενο ειδικό μητρώο, οι οργανώσεις εξακολουθούν να διαφωνούν με την υποχρέωση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών να παρακαθίσουν σε νέες εξετάσεις προκειμένου να μονιμοποιηθούν.
Σύστημα διορισμού: Δεν τα βρίσκουν με την Μιχαηλίδου και περιμένουν τώρα τον Πρόεδρο
Παρά τις πρόσθετες ρυθμίσεις που παρουσίασε η Αθηνά Μιχαηλίδου, παραμένει η διαφωνία για τη μονιμοποίηση χωρίς εξετάσεις. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις επιμένουν σε συνάντηση με τον Πρόεδρο
Οι αλλαγές που παρουσιάστηκαν δεν φαίνεται να ικανοποίησαν τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, οι οποίες επιμένουν στη διασφάλιση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και στη δυνατότητα μονιμοποίησής τους χωρίς νέες εξετάσεις. Πρόκειται για το βασικό σημείο τριβής, στο οποίο, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και τη δημόσια διαβούλευση, δεν έχει επιτευχθεί σύγκλιση.
Από την πλευρά της, η υπουργός Παιδείας επανέλαβε ότι η μονιμοποίηση πρέπει να περνά μέσα από εξεταστική διαδικασία, επικαλούμενη συνταγματικούς περιορισμούς. Η θέση αυτή εξακολουθεί να βρίσκεται στον αντίποδα των διεκδικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Αναμένουν να ανέβουν τον λόφο
Με τη σημερινή συνάντηση να μην οδηγεί στην επιθυμητή σύγκλιση, οι ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στο Προεδρικό. Οι οργανώσεις έχουν επαναφέρει το αίτημά τους για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, την οποία προσδοκούν να πραγματοποιήσουν εντός της εβδομάδας, προκειμένου να θέσουν απευθείας τις ενστάσεις τους για την προωθούμενη μεταρρύθμιση.
Την ίδια ώρα, η διαδικασία διαβούλευσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Προγραμματίζονται ξεχωριστές συναντήσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων με τους αρμόδιους διευθυντές των βαθμίδων εκπαίδευσης, κατά τις οποίες θα εξεταστούν επιμέρους πρόνοιες, καθώς και αριθμητικά δεδομένα για τους εκπαιδευτικούς που ενδέχεται να επηρεαστούν.
Ωστόσο, οι συζητήσεις αυτές δεν αναιρούν τη βασική διαφωνία που παραμένει ανοικτή. Ούτε έχει απομακρυνθεί οριστικά το ενδεχόμενο απεργιακών κινητοποιήσεων, καθώς οι τρεις οργανώσεις έχουν ήδη εξασφαλίσει σχετική εξουσιοδότηση από τα συλλογικά τους όργανα.
Παρά το κλίμα που διαμορφώθηκε, ο προγραμματισμός του Υπουργείου Παιδείας δεν φαίνεται να διαφοροποιείται. Στόχος παραμένει η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή στις αρχές Δεκεμβρίου, με τις δύο πλευρές να εξακολουθούν να διαφωνούν για μία από τις κεντρικότερες πρόνοιές του.
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