Οι αλλαγές που παρουσιάστηκαν δεν φαίνεται να ικανοποίησαν τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, οι οποίες επιμένουν στη διασφάλιση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και στη δυνατότητα μονιμοποίησής τους χωρίς νέες εξετάσεις. Πρόκειται για το βασικό σημείο τριβής, στο οποίο, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και τη δημόσια διαβούλευση, δεν έχει επιτευχθεί σύγκλιση.

Από την πλευρά της, η υπουργός Παιδείας επανέλαβε ότι η μονιμοποίηση πρέπει να περνά μέσα από εξεταστική διαδικασία, επικαλούμενη συνταγματικούς περιορισμούς. Η θέση αυτή εξακολουθεί να βρίσκεται στον αντίποδα των διεκδικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Αναμένουν να ανέβουν τον λόφο

Με τη σημερινή συνάντηση να μην οδηγεί στην επιθυμητή σύγκλιση, οι ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στο Προεδρικό. Οι οργανώσεις έχουν επαναφέρει το αίτημά τους για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, την οποία προσδοκούν να πραγματοποιήσουν εντός της εβδομάδας, προκειμένου να θέσουν απευθείας τις ενστάσεις τους για την προωθούμενη μεταρρύθμιση.

Την ίδια ώρα, η διαδικασία διαβούλευσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Προγραμματίζονται ξεχωριστές συναντήσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων με τους αρμόδιους διευθυντές των βαθμίδων εκπαίδευσης, κατά τις οποίες θα εξεταστούν επιμέρους πρόνοιες, καθώς και αριθμητικά δεδομένα για τους εκπαιδευτικούς που ενδέχεται να επηρεαστούν.

Ωστόσο, οι συζητήσεις αυτές δεν αναιρούν τη βασική διαφωνία που παραμένει ανοικτή. Ούτε έχει απομακρυνθεί οριστικά το ενδεχόμενο απεργιακών κινητοποιήσεων, καθώς οι τρεις οργανώσεις έχουν ήδη εξασφαλίσει σχετική εξουσιοδότηση από τα συλλογικά τους όργανα.

Παρά το κλίμα που διαμορφώθηκε, ο προγραμματισμός του Υπουργείου Παιδείας δεν φαίνεται να διαφοροποιείται. Στόχος παραμένει η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή στις αρχές Δεκεμβρίου, με τις δύο πλευρές να εξακολουθούν να διαφωνούν για μία από τις κεντρικότερες πρόνοιές του.