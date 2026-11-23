Σε μηνιαία βάση, οι τιμές του ντίζελ στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 2,7% από τον Σεπτέμβριο στον Οκτώβριο, ενώ της βενζίνης κατά 3,9%. Η αύξηση της βενζίνης ήταν η τρίτη υψηλότερη μεταξύ των κρατών μελών, μετά τη Σλοβενία (5,3%) και τη Σουηδία (4,2%).

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών για προσωπικές μεταφορές αυξήθηκαν τον Οκτώβριο κατά 29,5% σε ετήσια βάση. Η αύξηση είχε διαμορφωθεί σε 23,8% τον Αύγουστο και σε 31,4% τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η Eurostat ανέφερε ότι σε 19 κράτη μέλη η ετήσια αύξηση των τιμών τον Οκτώβριο ήταν υψηλότερη από εκείνη που είχε καταγραφεί τόσο τον Αύγουστο όσο και τον Σεπτέμβριο.

Ετήσιες αυξήσεις άνω του 40% σημειώθηκαν σε τρεις χώρες. Η μεγαλύτερη καταγράφηκε στην Εσθονία, με 44,1%, και ακολούθησαν η Βουλγαρία με 42,8% και η Λιθουανία με 42,3%.

Άλλες 11 χώρες κατέγραψαν αυξήσεις άνω του 30%, από 36,6% στο Λουξεμβούργο και τη Φινλανδία έως 31,0% στην Κροατία. Η χαμηλότερη ετήσια αύξηση καταγράφηκε στην Ουγγαρία, με 11,3%, και ακολούθησαν η Ιρλανδία με 21,5% και η Πολωνία με 21,9%.

Οι τιμές του ντίζελ στην ΕΕ μειώθηκαν τον Οκτώβριο κατά 0,2% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο. Αυξήσεις, ωστόσο, σημειώθηκαν σε 20 κράτη μέλη, με τις μεγαλύτερες στην Ιρλανδία (6,1%), τη Σουηδία (3,1%) και τη Ρουμανία (3,0%).

Μειώσεις στις τιμές του ντίζελ καταγράφηκαν σε έξι χώρες. Οι μεγαλύτερες ήταν στην Πολωνία, κατά 9,0%, στη Γερμανία, κατά 5,1%, και στην Τσεχία, κατά 3,6%. Τον Σεπτέμβριο, οι τιμές του ντίζελ στην ΕΕ είχαν αυξηθεί κατά 5,9% σε σύγκριση με τον Αύγουστο.

Οι τιμές της βενζίνης στην ΕΕ μειώθηκαν συνολικά κατά 3,0% τον Οκτώβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Παρά τη συνολική πτώση, αυξήσεις σημειώθηκαν σε 16 κράτη μέλη, με τις μεγαλύτερες στη Σλοβενία, τη Σουηδία και την Κύπρο.

Στις υπόλοιπες 10 χώρες οι τιμές της βενζίνης μειώθηκαν, με τις μεγαλύτερες πτώσεις στην Πολωνία (12,0%), την Ισπανία (6,1%) και τη Γερμανία (5,8%). Τον Σεπτέμβριο του 2026, οι τιμές της βενζίνης είχαν αυξηθεί κατά 6,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο.

Πηγή: ΚΥΠΕ