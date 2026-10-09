Αρνητική ήταν η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας στους πέντε από τους οκτώ κατηγορούμενους στην υπόθεση με τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών, στα αιτήματα που υπέβαλαν για αναστολή της ποινικής δίωξης εναντίον τους.
Έγγραφα Φυλακών: «Όχι» Νομικής Υπηρεσίας για αναστολή ποινικών διώξεων
Το Δικαστήριο μετά τη σημερινή εξέλιξη, όρισε πέντε ημερομηνίες (29/10 και 3,5,10,12 Νοεμβρίου) για έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας
Κατά την σημερινή δικάσιμο ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής Βασίλης Μπίσσας, ενημέρωσε ότι τα αιτήματα των κατηγορούμενων 4 μέχρι 8 για αναστολή των ποινικών τους διώξεων, εξετάστηκαν και αποφασίστηκε ότι δεν θα εγκριθούν. Σημείωσε επίσης ότι ο Γενικός Εισαγγελέας διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει αναστολή ποινικής δίωξης και στην πορεία της εκδίκασης της υπόθεσης.
Το Δικαστήριο μετά τη σημερινή εξέλιξη, όρισε πέντε ημερομηνίες (29/10 και 3,5,10,12 Νοεμβρίου) για έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.
Κατά την ακρόαση θα διαφανεί εάν οποιοσδήποτε από τους κατηγορούμενος προτίθεται να υποβάλει οποιαδήποτε ένσταση επί προδικαστικών ζητημάτων.
Σημειώνεται ότι στις 29 Σεπτεμβρίου, το Δικαστήριο είχε ενημερωθεί για τα αιτήματα για αναστολή της ποινικής δίωξης που απέστειλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των πέντε κατηγορούμενων. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο οι Κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τρεις κατηγορίες συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, τρεις κατηγορίες κλοπής από δημόσιους λειτουργούς, καθώς και τρεις κατηγορίες κατάχρησης εξουσίας κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154. Περαιτέρω, η Κατηγορουμένη 1 αντιμετωπίζει μία επιπλέον κατηγορία για το αδίκημα της παράλειψης συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων 4(β) και 19(β) του περί Κανόνων Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2021, Ν.84(Ι)/2021, καθώς και των άρθρων 19(1) και 22(2) του περί της Ασφάλειας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών Διατάγματος του 2013, Κ.Δ.Π. 410/2013.
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