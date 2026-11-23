Ο Μασκ σχολίασε την εξέλιξη με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, εκφράζοντας τη στήριξή του στον συνιδρυτή της Nvidia, ο οποίος επέστρεψε στην ηγεσία της εταιρείας μόλις 11 ημέρες μετά την παραίτησή του.

Η αντίδρασή του έρχεται μετά την ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia να επαναφέρει τον Χουάνγκ στις θέσεις του προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου και μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

The mistake has been corrected — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2026

Ισχυρή άνοδος στη Wall Street

Σύμφωνα με το Reuters, η ανακοίνωση πυροδότησε σημαντική άνοδο στις αμερικανικές αγορές, με τη μετοχή της Nvidia να ενισχύεται κατά 33% στις πρώτες συναλλαγές.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης Nasdaq σημείωσε άνοδο περίπου 6%, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 4%, καθώς η επιστροφή του Χουάνγκ αναζωπύρωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η απόφαση της Nvidia και οι έρευνες

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Nvidia γνωστοποίησε ότι η επαναφορά του Χουάνγκ αποφασίστηκε έπειτα από συζητήσεις με τον ίδιο και αφού το διοικητικό συμβούλιο έλαβε πληροφορίες από υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, η εταιρεία εκτίμησε ότι η επιστροφή του δεν δημιουργεί κινδύνους για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι συνεχίζεται η ανεξάρτητη έρευνα που ξεκίνησε μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Χουάνγκ φέρεται να αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο ίδιος δήλωσε ότι στηρίζει πλήρως την έρευνα και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τους αρμόδιους ερευνητές.