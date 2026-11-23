Συνάντηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναμένεται σύντομα, πιθανότατα εντός της εβδομάδας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου. Όπως ανέφερε, οι οργανώσεις αναμένουν τη συνάντηση και βρίσκονται «σε απόλυτη σύμπνοια».
Στον Πρόεδρο οι εκπαιδευτικές οργανώσεις μετά το αδιέξοδο με το Υπουργείο Παιδείας – Στο τραπέζι νέα μέτρα
Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις αναμένουν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ παραμένουν οι διαφωνίες τους με το Υπουργείο Παιδείας, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.
Για τη συνάντηση των τριών οργανώσεων, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, με την υπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου το πρωί της Δευτέρας, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι εξελίχθηκε όπως και οι προηγούμενες. «Επί της ουσίας, δεν μας ανακοινώθηκε κάτι καινούργιο από πλευράς Υπουργείου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι διαφωνίες παραμένουν. «Δεν υπάρχει κάτι το θετικό για να προσεγγιστούν οι θέσεις μας, που τις γνώριζε η Υπουργός», σημείωσε.
Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ είπε επίσης ότι το Υπουργείο δεν έχει ακόμη απαντήσει γραπτώς στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς που είχαν θέσει οι οργανώσεις στην προηγούμενη συνάντηση. Όπως πρόσθεσε, το Υπουργείο επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι θα απαντήσει στα ερωτήματα.
Το μόνο νέο, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, είναι η επικείμενη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η ημερομηνία δεν έχει ακόμη καθοριστεί, ωστόσο, όπως είπε, η υπουργός ανέφερε ότι πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα.
Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για τα επόμενα βήματα, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι οι οργανώσεις αναμένουν τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχουν ήδη εξασφαλίσει από τα συλλογικά τους όργανα τις εξουσιοδοτήσεις που χρειάζονται για τη λήψη επιπλέον μέτρων, ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα περιμένουν να γίνει η συνάντηση και στη συνέχεια θα αποφασίσουν πώς θα κινηθούν. Υπογράμμισε ότι οι τρεις οργανώσεις βρίσκονται «σε απόλυτη σύμπνοια».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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