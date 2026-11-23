Δεν προκύπτουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να παραπέμπουν σε σκόπιμη πρόκληση του θανάτου της 17χρονης μαθήτριας, η οποία πέθανε αιφνίδια σε ξενοδοχείο της Κακοπετριάς. Αυτό δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο λοχίας της Αστυνομίας Κυριάκος Θεοδώρου, εκ μέρους του Γραφείου Τύπου της Αστυνομίας, αναφερόμενος στις μέχρι τώρα έρευνες και στη νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε στη σορό της.
Θάνατος 17χρονης στην Κακοπετριά: Δεν προκύπτουν στοιχεία για σκόπιμη ενέργεια – Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας κάμερες και καταθέσεις
Η Αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις από προσωπικό του ξενοδοχείου, συμμαθητές και άλλα πρόσωπα, ενώ μελετά υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.
Το ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζει να λαμβάνει καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου, τους συμμαθητές της 17χρονης και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να διαθέτουν πληροφορίες, με στόχο να διαλευκανθούν οι συνθήκες του αιφνίδιου θανάτου, ανέφερε ο κ. Θεοδώρου.
Όπως είπε, η διαδικασία λήψης καταθέσεων αναμένεται να διαρκέσει ολόκληρη την εβδομάδα. Παράλληλα, η Αστυνομία εξετάζει υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης του ξενοδοχείου και υποστατικών στην κοινότητα.
Η νεκροψία-νεκροτομή διενεργήθηκε τη Δευτέρα από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου. Δείγματα από τη σορό στάλθηκαν για τοξικολογικές και ιστοπαθολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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