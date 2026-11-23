Το ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζει να λαμβάνει καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου, τους συμμαθητές της 17χρονης και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να διαθέτουν πληροφορίες, με στόχο να διαλευκανθούν οι συνθήκες του αιφνίδιου θανάτου, ανέφερε ο κ. Θεοδώρου.

Όπως είπε, η διαδικασία λήψης καταθέσεων αναμένεται να διαρκέσει ολόκληρη την εβδομάδα. Παράλληλα, η Αστυνομία εξετάζει υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης του ξενοδοχείου και υποστατικών στην κοινότητα.

Η νεκροψία-νεκροτομή διενεργήθηκε τη Δευτέρα από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου. Δείγματα από τη σορό στάλθηκαν για τοξικολογικές και ιστοπαθολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται.

Πηγή: ΚΥΠΕ