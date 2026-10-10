Με βήμα σημειωτόν η ψηφιακή - Απομένει πολύς δρόμος, παρά το ορόσημο της 10ης Οκτωβρίου

Θυμίζουμε πως το καλοκαίρι προέκυψαν διάφορα προβλήματα στο κοινό, καθώς η εταιρεία που αντικατέστησε τη Velister έστελνε πολύ δυνατό σήμα, με αποτέλεσμα κάποιες παλιές τηλεοράσεις ή η καλωδίωση του δικτύου στο σπίτι κάποιων τηλεθεατών να μην ήταν σύγχρονη και να μην έφτανε το σήμα στα σπίτια του κόσμου. Η ευθύνη καταλογίζεται κυρίως στο Υφυπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, καθώς δεν προηγήθηκε καμία έρευνα από πλευράς του, ώστε να προνοήσουν πόσο τεχνολικά αναβαθμισμένα είναι τα κυπριακά νοικοκυριά με τηλεοράσεις που παίζουν ακόμη και 4K (την υπερυψηλή ανάλυση) και να μπορούν να σηκώσουν το βάρος της Hellas Sat. Το αποτέλεσμα ήταν να μην μπορούν να συντονίζονται οι τηλεοράσεις και να υπάρχουν πολλά παράπονα.

Έτσι, το αρμόδιο τμήμα του Υφυπουργείου με... πισωγύρισμα ανάγκασε την ιδιωτική εταιρεία να χαμηλώσει την ισχύ του σήματος που στέλνει και επανέφερε τη Velister, με την ευθύνη της Hellas Sat, για να μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα. Η ιδιωτική εταιρεία διατείνεται πως ανέλαβε το κόστος για την επαναφορά της Velister μέχρι την πλήρη μετάβαση στο νέο πρότυπο.

Τεχνικές διευκολύνσεις

Στο τρίμηνο διάστημα που πέρασε από το καλοκαίρι των αντιδράσεων για την ψηφιακή, τεχνικοί της Hellas Sat και του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έκαναν συνεχώς ελέγχους, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να συντονίσει τις τηλεοράσεις του, κάτι που επιτεύχθηκε σε πάρα πολλά νοικοκυριά, σύμφωνα με την εταιρεία, ωστόσο πολλά νοικοκυριά δεν έχουν μπει στη διαδικασία να αναβαθμίσουν το σύστημά τους. Αυτό που γίνεται πλέον είναι πως οι πομποί της Velister θα σβήνουν σταδιακά, αφήνοντας τελευταίους αυτούς της Βαβατσινιάς και της Μαδαρής που είναι αυτοί που εκπέμπουν το σήμα στο μεγαλύτερο μέρος της Κύπρου, γι' αυτό άλλωστε και δεν θα δούμε να συμβεί το περιβόητο switch off της Velister σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Αυτό που έπεσε στο τραπέζι των συζητήσεων είναι πως πλέον ο νέος χρονικός ορίζοντας για να σβήσουν οριστικά οι πομποί της Velister είναι ο Ιανουάριος, καθώς δεν θα μπορούσε να διαταραχθεί η τηλεοπτική αγορά στην πιο εμπορική και κρίσιμη περίοδο για τους τηλεοπτικούς σταθμούς που είναι από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο, μήνες όπου παρουσιάζονται τα νέα προγράμματα και επιζητούν διαφημιστικά πακέτα.

Πρόβλημα σε τηλεοράσεις

Παράλληλα, εντοπίστηκε σοβαρό πρόβλημα και σε συγκεκριμένη εταιρεία που κατασκευάζει τηλεοράσεις, τις οποίες το κοινό δεν τις προμηθεύτηκε από τον επίσημο αντιπρόσωπο στην Κύπρο, αλλά από μεγάλα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών. Στα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισε το κοινό τους θερινούς μήνες, διαπιστώθηκε πως κάποια μοντέλα συγκεκριμένης μάρκας τηλεόρασης είχαν πρόβλημα συντονισμού στο νέο ψηφιακό πρότυπο DVBT-2. Εντοπίζοντας το πρόβλημα, κλήθηκε εκπρόσωπος της εταιρείας, αναφέροντας πως θα γίνει προσπάθεια συντονισμού των τηλεοράσεων από την ίδια την εταιρεία, καθώς πλέον οι σύγχρονες τηλεοράσεις είναι συνδεδεμένες με το κεντρικό σύστημα της εταιρείας.