Η οργάνωση αναφέρει ότι από τα 12 μέτρα που ανακοινώθηκαν, τα 10 αφορούν παροχές και δικαιώματα που ίσχυαν ήδη. Το μόνο νέο μέτρο που αφορά ειδικά τους συνταξιούχους είναι, κατά την ΕΚΥΣΥ, η παροχή €200 μέσω προπληρωμένης κάρτας στους δικαιούχους της μικρής επιταγής, για αγορά πετρελαίου θέρμανσης ή/και καυσίμων.

«Αυτό σημαίνει ότι από τους περίπου 180.000 συνταξιούχους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μόνο 30.000 περίπου αναμένεται να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη εξαγγελία. Οι υπόλοιποι περίπου 150.000 συνταξιούχοι δεν θα έχουν κανένα όφελος από το νέο αυτό μέτρο!», αναφέρει η οργάνωση.

Η ΕΚΥΣΥ σημειώνει επίσης ότι τα εισοδηματικά κριτήρια για τη μικρή επιταγή παραμένουν στα επίπεδα του 2013: €794 τον μήνα για ένα άτομο και €1.191 για δύο άτομα. Όπως αναφέρει, τα όρια αυτά δεν λαμβάνουν υπόψη τις μεγάλες αυξήσεις στο κόστος ζωής ούτε το νέο επίσημο όριο φτώχειας, το οποίο ανέρχεται σε €1.018 για ένα άτομο και €1.527 για νοικοκυριό δύο ατόμων, με βάση τις 13 συντάξεις.

Η οργάνωση τονίζει ότι η ακρίβεια δεν επηρεάζει μόνο τους δικαιούχους της μικρής επιταγής, αλλά σχεδόν το σύνολο των συνταξιούχων, οι οποίοι δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να καλύψουν ακόμη και βασικές ανάγκες.

Η ΕΚΥΣΥ ζητεί από την κυβέρνηση σταθερή και ουσιαστική οικονομική στήριξη των συνταξιούχων, αναθεώρηση και αύξηση του ορίου φτώχειας για την τρίτη ηλικία, αύξηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και αλλαγή των κριτηρίων για την παραχώρηση των παροχών.

Παράλληλα, ζητεί αυτόματη έκπτωση 20% στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, χωρίς να χρειάζεται αίτηση, διεύρυνση των δικαιούχων επιδότησης θέρμανσης με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, κάλυψη του κόστους των φαρμάκων, ιδίως των μη συνταγογραφούμενων, καθώς και δωρεάν μετακίνηση όλων των συνταξιούχων με λεωφορεία.

Διεκδικεί ακόμη «δίκαιη επίλυση του ζητήματος της αποκοπής του 12% στις συντάξεις» και αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος ανδρών που έχασαν τις συζύγους τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, σε σχέση με το δικαίωμα σύνταξης χηρείας.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΚΥΣΥ κάνει λόγο για «επιτακτική ανάγκη για μια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που να διασφαλίζει επαρκείς και αξιοπρεπείς συντάξεις, να αντιμετωπίζει τη φτώχεια στην τρίτη ηλικία και να μην υπονομεύει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των μελλοντικών γενεών».

Σύμφωνα με την οργάνωση, η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρουσιάζει ως κοινωνική πολιτική μια εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που αφορά μόνο μικρή μερίδα συνταξιούχων, ενώ η μεγάλη πλειονότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την ακρίβεια χωρίς πρόσθετη στήριξη.

«Οι ηλικιωμένοι δεν ζητούν ελεημοσύνη. Δικαιούνται σεβασμό, κοινωνική δικαιοσύνη και η πλειοψηφία από αυτούς δικαιούται ουσιαστική οικονομική στήριξη. Δεν αρκούν τα γεμάτα κρατικά ταμεία, όταν οι τσέπες των συνταξιούχων παραμένουν άδειες!», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ