Η συνολική δαπάνη για το δώρο προς τους δικαιούχους κοινωνικών παροχών υπολογίζεται σε περίπου €16 εκατ.

Δικαιούχοι είναι λήπτες και λήπτριες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και Δημοσίου Βοηθήματος. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται παιδιά με σοβαρή αναπηρία ή μέτρια νοητική αναπηρία που μεταφέρονται από το ΕΕΕ στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), βάσει του Νόμου Ν.96(Ι)/2026. Το ποσό αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειας.

Το δώρο θα καταβληθεί επίσης σε δικαιούχους του Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου, σε ποσό ίσο με το επίδομά τους για τον Δεκέμβριο και με ελάχιστο τα €100, καθώς και σε δικαιούχες του Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας, οι οποίες θα λάβουν €100.

Έκτακτη χριστουγεννιάτικη παροχή €100 ανά οικογένεια προβλέπεται για όσες οικογένειες λαμβάνουν επίδομα τέκνου για τρία ή περισσότερα παιδιά και για όσες λαμβάνουν Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας. Οι εγκλωβισμένοι θα λάβουν ποσό ίσο με το επίδομα εγκλωβισμένου, ενώ τα παιδιά εγκλωβισμένων και επανεγκατασταθέντων που φοιτούν σε νηπιαγωγείο, δημοτικό ή γυμνάσιο στις κατεχόμενες περιοχές θα λάβουν ποσό ίσο με το επίδομα επανεγκατάστασής τους.

Το Υφυπουργείο έχει προχωρήσει στις απαραίτητες διευθετήσεις για την πρόωρη καταβολή επιδομάτων και άλλων κοινωνικών παροχών πριν από τα Χριστούγεννα. Το πρόγραμμα πληρωμών έχει ως εξής:

9 Δεκεμβρίου: Το κατά χάριν μηνιαίο χορήγημα σε βετεράνους και χήρες βετεράνων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

9 και 14 Δεκεμβρίου: Το μηνιαίο επίδομα τέκνου σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και το χριστουγεννιάτικο δώρο σε δικαιούχους επιδόματος τέκνου, καθώς και το μηνιαίο επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας και το αντίστοιχο χριστουγεννιάτικο δώρο.

11 Δεκεμβρίου: Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το χριστουγεννιάτικο δώρο στους λήπτες ΕΕΕ, περιλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρία που μεταφέρονται από το ΕΕΕ στο ΤΚΕΑΑ.

15 Δεκεμβρίου: Το μηνιαίο επίδομα Δημοσίου Βοηθήματος και το χριστουγεννιάτικο δώρο στους λήπτες του.

16 Δεκεμβρίου: Το έκτακτο επίδομα Δημοσίου Βοηθήματος και το χριστουγεννιάτικο δώρο στους λήπτες του έκτακτου βοηθήματος, το χριστουγεννιάτικο δώρο στις δικαιούχες του Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας, καθώς και το επίδομα εγκλωβισμένων/επανεγκατασταθέντων και το χριστουγεννιάτικο δώρο στους δικαιούχους επιδόματος εγκλωβισμένου.

16 και 17 Δεκεμβρίου: Το επίδομα του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα και στους δικαιούχους που λαμβάνουν επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου.

17 Δεκεμβρίου: Τα επιδόματα Προσωπικής Βοήθειας και Κατ’ Οίκον Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες, διακίνησης Ατόμων με Αναπηρίες, συμμετοχής ατόμων με αναπηρίες σε κέντρο ημέρας και υποστηρικτικών αναλωσίμων Ατόμων με Αναπηρίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ