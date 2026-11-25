Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι οποιαδήποτε μέτρα επιβληθούν από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της έρευνας του «Τμήματος 301» θα τηρούν το ανώτατο όριο δασμών 15% για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος της Επιτροπής, μετά την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ για νέους δασμούς.
Κομισιόν: Οι ΗΠΑ πρέπει να τηρήσουν το όριο δασμών 15% για τα προϊόντα της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι τυχόν μέτρα από την έρευνα του «Τμήματος 301» θα σέβονται το ανώτατο όριο δασμών που προβλέπει η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ.
«Βάσει της Κοινής Δήλωσης, το συνολικό ανώτατο όριο του 15% ισχύει για τα εμπορεύματα της ΕΕ. Αναμένουμε ότι οποιοδήποτε μέτρο προκύψει από αυτή την έρευνα θα το σέβεται πλήρως, ακόμη και όταν συνδυάζεται με τους υφιστάμενους δασμούς», ανέφερε ο εκπρόσωπος.
Η αναφορά αφορά την Κοινή Δήλωση που καθορίζει τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τους δασμούς και επιτεύχθηκε πέρσι.
Ο εκπρόσωπος είπε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για την έλλειψη κοινής δράσης απέναντι στο παγκόσμιο πρόβλημα της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας. Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή απορρίπτει κατηγορηματικά την αντίληψη πως η Ευρώπη αποτελεί πηγή διαρθρωτικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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