«Βάσει της Κοινής Δήλωσης, το συνολικό ανώτατο όριο του 15% ισχύει για τα εμπορεύματα της ΕΕ. Αναμένουμε ότι οποιοδήποτε μέτρο προκύψει από αυτή την έρευνα θα το σέβεται πλήρως, ακόμη και όταν συνδυάζεται με τους υφιστάμενους δασμούς», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η αναφορά αφορά την Κοινή Δήλωση που καθορίζει τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τους δασμούς και επιτεύχθηκε πέρσι.

Ο εκπρόσωπος είπε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για την έλλειψη κοινής δράσης απέναντι στο παγκόσμιο πρόβλημα της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας. Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή απορρίπτει κατηγορηματικά την αντίληψη πως η Ευρώπη αποτελεί πηγή διαρθρωτικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ