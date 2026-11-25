Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη», το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την τοποθέτηση του Χάρη Τσαγγαρίδη στη θέση του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, προς πλήρωση της θέσης που κενώνεται λόγω της αφυπηρέτησης του Ελίκκου Ηλία.

Την ίδια ώρα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την αμοιβαία μετακίνηση των επικεφαλής των Υφυπουργείων Τουρισμού και Ναυτιλίας.

Συγκεκριμένα, ο Θεόδουλος Μεσημέρης αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρωτή γενικού διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού, ενώ ο Νεόφυτος Παπαδόπουλος τοποθετείται στη θέση του γενικού διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Αποχωρεί ο Ελίκκος Ηλία

Ο Χάρης Τσαγγαρίδης, ο οποίος κατέχει σήμερα τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο, αναμένεται να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα την 1η Δεκεμβρίου.

Όπως είχε καταγράψει σε προηγούμενο δημοσίευμά του ο «Πολίτης», ο Ελίκκος Ηλία αναμένεται να λάβει την προαφυπηρετική του άδεια από τις 30 Νοεμβρίου. Ο κ. Ηλία ανέλαβε τη γενική διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών την 1η Ιουλίου 2023, ενώ από τον περασμένο Μάρτιο ασκεί παράλληλα καθήκοντα προϊσταμένου διοίκησης της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Η τοποθέτηση Τσαγγαρίδη ακολουθεί την επιλογή του ιδίου και της Ελισάβετ Κωνσταντίνου για τις δύο θέσεις γενικών διευθυντών. Η κ. Κωνσταντίνου είναι διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και εκτελεί παράλληλα καθήκοντα αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας από τον Δεκέμβριο του 2025.

Μετά την πολύμηνη αντιπαράθεση Κουμή – Παπαδόπουλου

Η μετακίνηση του Νεόφυτου Παπαδόπουλου στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας έρχεται στον απόηχο της πολύμηνης αντιπαράθεσής του με τον υφυπουργό Τουρισμού Κώστα Κουμή.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο ο κ. Παπαδόπουλος τέθηκε σε τρίμηνη διαθεσιμότητα με απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ύστερα από σχετικό αίτημα του υφυπουργού Τουρισμού. Η απόφαση συνδεόταν με πειθαρχική έρευνα για ζητήματα που αφορούσαν την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Ο κ. Παπαδόπουλος επέστρεψε στα καθήκοντά του τον Οκτώβριο, μετά τη λήξη της περιόδου διαθεσιμότητας και της παράτασής της, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η πειθαρχική διαδικασία κατά τον χρόνο της επιστροφής του.

Παράλληλα, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της απόφασης για τη διαθεσιμότητά του. Στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας τέθηκε επίσης ζήτημα συνταγματικότητας του θεσμού των υφυπουργείων.