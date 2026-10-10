Σημαντική η συμβολή ΣΕΔΙΓΕΠ Πόλης Χρυσοχούς, στην εμπορία αβοκάντο, λέει ο Υπ. Γεωργίας

«Το Φεστιβάλ αποτελεί μια ευκαιρία να αναδείξουμε αυτή την επιτυχία και να προβάλουμε ακόμη περισσότερο την Αργάκα και τα προϊόντα της», είπε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται νέοι οπωρώνες, πραγματοποιούνται επενδύσεις και η παραγωγή αναπτύσσεται σταθερά.

«Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις έχουν ξεπεράσει τα 4.000 δεκάρια, ενώ η ετήσια αξία της παραγωγής υπερβαίνει τα €3 εκατομμύρια», ανέφερε, αποδίδοντας την πρόοδο αυτή στη δουλειά των παραγωγών της περιοχής, στην εμπειρία που έχουν αποκτήσει και στη συνεργασία που έχουν αναπτύξει.

«Η στήριξη της αγροτικής παραγωγής αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης», είπε ο κ. Σενέκης, προσθέτοντας ότι «βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023–2027, με χρηματοδότηση ύψους €454 εκατομμυρίων. Στο πλαίσιο αυτό, θα διατεθούν €67,5 εκατομμύρια για επενδύσεις και την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών, με το έντονο ενδιαφέρον που καταγράφεται να επιβεβαιώνει ότι υπάρχει διάθεση για επενδύσεις και ανάπτυξη στον αγροτικό μας τομέα».

Ανέφερε, ακόμα, ότι η κυβέρνηση ενέκρινε το 2026 πρόσθετα μέτρα στήριξης ύψους €2,5 εκατομμυρίων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στο κόστος των λιπασμάτων, των γεωργικών εφοδίων και του αγροτικού πετρελαίου.

«Στο πλαίσιο της ίδιας προσπάθειας, εξασφαλίσαμε, επίσης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσθετη χρηματοδότηση €4,6 εκατομμυρίων, για τη στήριξη των γεωργών που επλήγησαν από την ξηρασία του 2025», συνέχισε.

«Τα μέτρα αυτά δεν αίρουν όλα τα προβλήματα, αποτελούν όμως μέρος της συνεχούς προσπάθειάς μας για ουσιαστική στήριξη των παραγωγών», εξήγησε ο κ. Σενέκης, αναφέροντας ότι στο πλαίσιο αυτό εγκαινιάστηκε από την κυβέρνηση και η δημόσια διαβούλευση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028–2034, «καλώντας τους ίδιους τους γεωργούς και κτηνοτρόφους να έχουν ουσιαστικό λόγο στις αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον του τομέα», όπως είπε.

«Η προτεινόμενη χρηματοδοτική κατανομή προβλέπει για την Κύπρο ελάχιστο ποσό ευρωπαϊκών πόρων ύψους περίπου €416 εκατομμυρίων, με δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης», εξήγησε ο Υπουργός, επισημαίνοντας ότι «η στήριξη πρέπει να συνδέεται με την πραγματική γεωργική δραστηριότητα και όχι με την ηλικία του παραγωγού».

«Αυτό επιδιώκουμε και μέσα από τη νέα ΚΑΠ: λιγότερη γραφειοκρατία, ουσιαστικότερη στήριξη και πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κυπριακής γεωργίας», επισήμανε ο κ. Σενέκης. Αναφέρθηκε, τέλος, στις ενέργειες για κάλυψη των αναγκών σε νερό, υπενθυμίζοντας ότι το 2026 έγιναν δύο πρόσθετες κατανομές αρδευτικού νερού, συνολικής ποσότητας 7 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

«Στο πλαίσιο της τελευταίας κατανομής, ποσότητα 500.000 κυβικών μέτρων διατέθηκε για τις ανάγκες του Μόνιμου Αρδευτικού Έργου Πάφου, ενισχύοντας την παροχή αρδευτικού νερού προς την επαρχία σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένων πιέσεων», είπε.

«Στόχος μας είναι η σταδιακή διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού συστήματος, ώστε η γεωργική παραγωγή να εξαρτάται λιγότερο από τις βροχοπτώσεις κάθε χρονιάς και να μπορεί να προγραμματίζεται με μεγαλύτερη ασφάλεια», συνέχισε, προσθέτοντας ότι «για τον σκοπό αυτό, η Κυβέρνηση εφαρμόζει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό 28 δράσεων σε βάθος πενταετίας, ενώ για την περίοδο 2024–2030 προγραμματίζονται έργα πέραν των €200 εκατομμυρίων», μεταξύ των οποίων τέσσερις νέες μονάδες αφαλάτωσης, η αξιοποίηση του ανακτημένου νερού και η αναβάθμιση των δικτύων.