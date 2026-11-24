Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «The Sun», το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (23/11) στο Άνμερ Χολ, με την τοπική αστυνομία να διερευνά την υπόθεση.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, καθώς και τα τρία παιδιά τους, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, δεν βρίσκονταν στην κατοικία κατά τη διάρκεια της διάρρηξης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν αφαιρέθηκαν αντικείμενα από την κατοικία ή εάν προκλήθηκαν ζημιές.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η αστυνομία του Νόρφολκ δεν προέβη άμεσα σε κάποιο σχόλιο, ενώ εκπρόσωπος του πρίγκιπα Ουίλιαμ ανέφερε ότι δεν σχολιάζει ζητήματα ασφαλείας.

Το γαμήλιο δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ

Η κατοικία Άνμερ Χολ, η οποία χτίστηκε το 1802 και διαθέτει δέκα υπνοδωμάτια, παραχωρήθηκε στον Ουίλιαμ και την Κέιτ ως γαμήλιο δώρο από τη βασίλισσα Ελισάβετ το 2011.

Το ακίνητο είχε αποτελέσει στο παρελθόν την κύρια κατοικία του ζευγαριού, προτού η οικογένεια μετακομίσει στο Ουίνδσορ.

Ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία έχει η κατοικία και για την Κέιτ Μίντλετον, καθώς συνδέθηκε με την περίοδο της θεραπείας και της ανάρρωσής της από τον καρκίνο.

Προηγούμενα περιστατικά ασφαλείας

Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που καταγράφεται περιστατικό παραβίασης της ασφάλειας σε βασιλικό κτήμα.

Το 2024 είχε σημειωθεί διάρρηξη σε αγρόκτημα εντός του κτήματος του Κάστρου του Ουίνδσορ, ενώ τον Μάιο του 2026 είχε συλληφθεί ένας άνδρας έπειτα από περιστατικό στην κατοικία του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ.

Συνάντηση Ουίλιαμ με τον Βρετανό πρωθυπουργό

Η είδηση της διάρρηξης έγινε γνωστή την Τρίτη (24/11), ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πραγματοποιούσε επίσκεψη στην Ντάουνινγκ Στριτ, όπου συναντήθηκε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ.

Σύμφωνα με τη «Sun», στην ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνονταν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων και η αντιμετώπιση της αστεγίας.

Οι επισκέψεις μελών της βασιλικής οικογένειας στην πρωθυπουργική κατοικία είναι σχετικά σπάνιες, αν και ανάλογες συναντήσεις είχαν πραγματοποιήσει στο παρελθόν η βασίλισσα Ελισάβετ, ο σημερινός βασιλιάς Κάρολος και η πριγκίπισσα Νταϊάνα.