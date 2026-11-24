Η ίδια έρευνα καταγράφει ότι το 43% των γυναικών στην Κύπρο έχει υποστεί ψυχολογική βία από νυν ή πρώην σύντροφο. Παράλληλα, από το 2020 έως το 2025 η Αστυνομία κατέγραψε επίσημα 17 γυναικοκτονίες στην Κύπρο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2025 και επικαιροποιήθηκε το 2026, βασίζεται σε δεδομένα από 168 χώρες. Σύμφωνα με αυτήν, σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες —περίπου 840 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια ηλικίας 15 ετών και άνω— έχει υποστεί τουλάχιστον μία φορά στη ζωή της σωματική ή σεξουαλική βία από σύντροφο ή σεξουαλική βία από τρίτο πρόσωπο. Έκθεση του UN Women, τον Νοέμβριο του 2025, καταγράφει 83.000 δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών ετησίως. Από αυτές, οι 50.000 (60%) διαπράχθηκαν από συντρόφους ή μέλη της οικογένειας, κατά μέσο όρο 137 γυναίκες την ημέρα, δηλαδή μία κάθε 10 λεπτά.

Η ΣΕΠΚΒΟ θέτει στο επίκεντρο το ερώτημα «Τι γίνεται με τον δράστη;», υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη για τη βία ανήκει σε εκείνον που την ασκεί, ενώ η προστασία των θυμάτων αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας. Μεταξύ άλλων, ζητά συστηματική αξιολόγηση της επικινδυνότητας των δραστών, έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τα προστατευτικά διατάγματα, θεσμοθέτηση ηλεκτρονικής επιτήρησης για δράστες υψηλού κινδύνου, ενίσχυση της αυτεπάγγελτης διερεύνησης, προστασία των παιδιών στις αποφάσεις για γονική επικοινωνία και ανεξάρτητο μηχανισμό αξιολόγησης υποθέσεων γυναικοκτονιών.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η έμφυλη ή και ενδοοικογενειακή βία απαιτεί, μεταξύ άλλων, ουσιαστική λογοδοσία του δράστη, συστηματική αξιολόγηση της επικινδυνότητάς του, έλεγχο της συμμόρφωσής του με τα προστατευτικά μέτρα και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε παραβίασης. Τονίζει επίσης ότι η διερεύνηση της βίας δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από την αντοχή, τη διαθεσιμότητα και τη μαρτυρία του θύματος. Η Πολιτεία, προσθέτει, οφείλει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο και να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διερεύνηση των υποθέσεων.

Η ΣΕΠΚΒΟ επισημαίνει ακόμη την ανάγκη για εξειδικευμένα προγράμματα παρέμβασης, ώστε οι δράστες να αναγνωρίζουν την κακοποιητική συμπεριφορά και να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους. «Οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να συμπληρώνουν και όχι να υποκαθιστούν τη λογοδοσία του δράστη», αναφέρει. Υπογραμμίζει, επίσης, την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των παιδιών στις αποφάσεις για γονική επικοινωνία.

Πηγή: ΚΥΠΕ